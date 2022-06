Deux partis tenaient lundi soir leur conseil politique. Au Tapura, on parle de « repartir à zéro ». Chez A Here ia Porinetia, on choisit, pour l’instant en tout cas, de faire cavalier seul aux prochaines territoriales.

C’était l’heure du bilan post-législatives au Tapura, dont le conseil politique était réuni hier soir à la mairie de Pirae. Des éclats de voix ont été entendus au-delà de la lourde porte de la grande salle, et certains tavana importants manquaient à l’appel. C’est René Temeharo qui avait été chargé de faire la synthèse à la sortie : « Il fallait revoir tout ce qui n’allait pas et qu’on se le dise en face. Les faits sont là, maintenant il faut repartir à zéro. » « Ce qui est positif ce soir c’est qu’on a crevé l’abcès, et on repart tous unis derrière le président Fritch, » a conclu Lana Tetuanui.

Au premier plan des préoccupations, les conséquences de l’inflation mondiale sur les Polynésiens. L’augmentation du prix des carburants actée hier en conseil des ministres est sans doute le premier ajustement que le consommateur va subir : « à un moment donné il faut réajuster, malgré toute la bonne volonté qui nous anime », a déclaré René Temeharo, qui annonce qu’un séminaire gouvernemental est en préparation.

A Here ia Porinetia veut faire cavalier seul aux législatives

Autre conseil politique qui se tenait hier soir, celui du A Here ia Porinetia qui estime le nombre de ses adhérents à plus de 4 000. À l’ordre du jour là aussi, l’analyse des résultats des élections législatives, mais également la question d’une éventuelle plateforme commune avec d’autres formations politiques pour les prochaines territoriales. Pour l’instant Nicole Sanquer affirme ne pas avoir été approchée, et la majorité des personnes présentes préfère faire cavalier seul.

Les prochains jours seront consacrés à une analyse plus fine pour « identifier les abstentionnistes » commune par commune, avant une tournée de remerciements dans les îles au mois de juillet.

Quant à son groupe ressuscité à l’assemblée grâce à l’arrivée de 4 élus orange, pour Nicole Sanquer les choses sont claires : il s’agit d’un groupe technique qui permet d’être mieux « respecté », notamment en bénéficiant de 14 minutes de temps de parole au lieu de trois. Mais aucune promesse n’a été faite concernant les prochaines élections.