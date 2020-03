Coronavirus : Air Tahiti Nui confirme la suspension de tous ses vols jusqu’au 30 avril

En raison de la crise de la crise sanitaire liée à l’épidémie du coronavirus, la compagnie confirme la suspension de tous ses vols jusqu’au 30 avril. Toutefois, elle invite ses client à reprogrammer leur voyage, sans frais et sans ajustement tarifaire pendant un an.

« Air Tahiti Nui fait face à une situation de force majeure liée à l’épidémie de Covid-19, les quarantaines imposées et les différents décrets gouvernementaux limitant les voyages domestiques et internationaux et imposant pour certains le rapatriement obligatoire de tous les non-résidents vers leur pays d’origine » explique la compagnie dans son communiqué.

Par conséquent, Air Tahiti Nui se retrouve dans l’obligation de reporter les vols de ses clients ayant planifié un voyage sur ses lignes durant la période du 28 mars au 30 avril 2020.

Par ailleurs, la compagnie au tiare précise qu’un retour à une exploitation normale est prévu pour le 1er Mai 2020.

Dans son communiqué, la compagnie indique que le programme de vol à compter du 1er mai reste soumis à modification, les passagers sont donc inviter à reconfirmer leurs réservations au plus tard 72 heures avant le départ.

Modifier sa réservation :

Air Tahiti Nui invite ses clients impactés par cette situation à reprogrammer leur voyage avant le 30 septembre 2020.

Ces reports seront autorisés sans frais et sans ajustement tarifaire pour tous les vols Air Tahiti Nui effectués entre le 1er mai 2020 et le 31 mars 2021.

Cette nouvelle réservation devra être faite pour le même itinéraire dans la même cabine de voyage.

Les places peuvent ne pas être disponibles sur tous les vols, d’autres restrictions peuvent être appliquées.

La compagnie « adresse ses plus sincères excuses pour cette situation ».