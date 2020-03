Plusieurs centaines d’automobilistes ont fait la queue, ce mardi matin pour acheter des produits frais et locaux directement auprès des agriculteurs. Et même si les fruits et légumes ont rapidement manqué, l’initiative est globalement saluée par les consommateurs. Les services du Pays et de la chambre d’agriculture (CAPL) se félicitent de cet engouement et promettent quelques rectifications dans l’organisation pour les prochaines éditions.

Le cabas est prêt, la feuille de commande remplie, l’attestation de sortie aussi… Beaucoup d’automobilistes ont fait le déplacement dès l’ouverture des Market Drives de Pirae et Punaauia, ce matin, pour s’approvisionner en fruits et légumes frais et locaux. Il faut dire que le « made in fenua » était de plus en plus difficile à trouver, ces derniers temps, le confinement ayant fait grincer les circuits de distribution habituels. L’initiative développée par la direction de l’Agriculture et la CAPL, en partenariat avec les communes de Pirae et Punaauia, devait donc permettre aux producteurs de vendre en direct, et aux acheteurs de profiter de prix raisonnables sans sortir de leur voiture. Et même si d’importantes files d’attente se sont formées dès huit heures, et que des ruptures de stocks touchaient certaines produits moins d’une heure plus tard, le concept est largement salué par les consommateurs.

Parmi les raisons qui expliquent les problèmes de fluidité, le manque d’agriculteurs sur place. À Pirae, plusieurs professionnels qui s’étaient engagés à participer n’ont finalement pas pu faire le déplacement; seulement trois agriculteurs avaient fait le déplacement. Ils lancent un appel à leurs collègues pour les rejoindre vendredi. Philippe Couraud, responsable de la direction de l’Agriculture, estime qu’il faudra faire le bilan de l’événement avec tous les acteurs pour l’améliorer.

À Punaauia, c’était la secrétaire générale de la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire, Heipua Firuu-Maitere, qui courait de voiture en voiture pour aider à organiser la vente. Extension à d’autres communes, plus de régularité… Elle rappelle que l’avenir de ces Market Drives doit encore être débattu, mais qu’une deuxième édition aura quoiqu’il arrive lieu ce vendredi matin, de nouveau à Punaauia et Pirae. D’ici là, il faudra s’appuyer sur l’expérience de cette première demi-journée pour « mieux prévoir les stocks ». À Punaauia, au moins 600 kilos de fruits et légumes ont été ainsi vendus dans la matinée.