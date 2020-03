Bien manger en restant confiné, et permettre aux petits producteurs qui ne peuvent plus vendre en bord de route de maintenir leur activité. C’est le double objectif de ce dispositif qui sera lancé dès demain par le Pays à Pirae et Punaauia. Une dizaine d’agriculteurs géreront une zone « panier sur commande » où les automobilistes pourront récupérer leurs fruits et légumes, frais et locaux, sans « aucun contact physique entre le client, les produits et les vendeurs ».

Au kilo ou au sachet, comme au marché. Depuis plusieurs jours, le ministère de l’Économie verte, la Direction de l’agriculture et la chambre d’agriculture réfléchissaient à un dispositif permettant d’écouler la production locale et de « répondre aux besoins de la population en matière d’approvisionnement de proximité ». Il prendra donc la forme de « Market Drive », qui seront lancés, ce mardi 31 mars et ce vendredi 3 avril, de 8 heures à midi sur le parking Aorai Tini Hau de Pirae et sur le parking de la mairie de Punaauia.

L’idée est simple : à leur arrivée, les clients, tous véhiculés, consultent une liste de produits et leur prix. Ils règlent leur commande à un premier stand avant de la récupérer quelques mètres plus loin tout en restant sur ou dans leur véhicule. Un système « inspiré du circuit court de vente directe » d’après les organisateurs, et peut-être aussi des « drive » de fast-food bien connus des Polynésiens…

Bientôt dans d’autres communes ?

« Si cette opération est un succès, il est envisagé de rapidement l’étendre aux autres communes de Polynésie française intéressées », précise le gouvernement. Plusieurs consignes sont adressés aux clients : se munir d’espèces ou de chèques, « seuls moyens de paiement acceptés », et venir seul, en voiture ou en deux-roues, avec une attestation de sortie valide. Des contrôles auront lieu sur place et les piétons sont interdits. Les clients auront aussi l’occasion de réaliser un don de solidarité pour participer à l’achat de fruits et légumes pour les plus démunis.

À l’attention des producteurs locaux, le ministère tient à souligner que ces déplacements doivent rester limités au strict nécessaire et que chaque personne doit avoir son attestation de déplacement à jour. Il leur est demandé également de limiter le nombre de personnes dans les véhicules de transport et de livraison et de respecter les consignes sanitaires en vigueur lors des contacts commerciaux et au sein des exploitations.