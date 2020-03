Des alarmes, mais pas de panique, ce matin, au siège de la Socredo. Un départ de feu a eu lieu dans le parking du siège de la banque, à Papeete. L’incendie, celui d’un deux-roues d’après les premières constatations, a été rapidement maîtrisé et la plupart des employés ont pu reprendre le travail en fin de matinée.

« On a cru que c’était encore un exercice », souffle une employée de la Socredo. Cette fois c’était pour de bon : aux environs de 9h30, les alarmes ont retenti dans le siège de la banque, les portes coupe-feu se sont fermées et le personnel – quelques 150 personnes contre plus de 300 habituellement, coronavirus oblige – s’est rassemblé de l’autre côté de la rue Dumont d’Urville. « On est confiné à l’extérieur », notait alors le directeur général de la Socredo, Matahi Brothers, qui se félicite que les procédures aient été suivies « à la lettre ».

Peu avant 11 heures, l’incendie était maîtrisé et les employés commençaient à regagner leur bureau. D’après des cadres de la banque, ce serait un deux-roues qui aurait pris feu dans le parking de l’établissement, sans causer de dégâts à l’intérieur des bureaux. La DSP enquête actuellement sur les causes de cet incendie. « Aucun dégât matériel et aucun blessé ne sont à déplorer », précisait la Socredo aux environs de midi.