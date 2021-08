Un incendie ravage plusieurs habitations à Faa’a

Ce samedi matin, un incendie s’est déclenché à Pamatai, quartier Rapa Nui. Le feu a été maitrisé en milieu de matinée. Trois maisons ont été touchées.

Un incendie s’est déclaré ce samedi matin à Pamatai. L’une des maisons, la première a prendre feu, se situait dans une servitude adjacente. « On ignore l’origine de l’incendie. Le feu a pris depuis la maison de l’autre côté du quartier et avec le vent le feu s’est propagé jusqu’à chez nous », explique une habitante dont la maison a été brûlée.

Prévenus, les pompiers de Faa’a, Pirae et de Papeete se sont rendus sur place et ont réussi à maîtriser le feu dans le milieu de la matinée. Les habitants ont pu être évacués. On ne connaît pas pour l’heure la cause de l’incendie.