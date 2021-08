Crise sanitaire : des scooters pour le personnel soignant

Alors que la situation sanitaire est de plus en plus délicate en Polynésie française, une entreprise a décidé de proposer aux soignants des scooters gratuits afin de faciliter les déplacements. Une façon de les remercier de leur dévouement en temps de crise sanitaire.

La solidarité s’organise pour venir en aide au personnel de santé, en première ligne pour faire face à l’épidémie de Coronavirus. Hello Scoot’ a voulu soulager les soignants dans leurs tâches quotidienne, en proposant l’utilisation gracieuse de ses scooters électriques en libre-service à travers un « dispositif médical » adressé à l’ensemble du personnel de santé. Objectif : rendre les déplacements du personnel soignant du Taaone plus simple et plus rapide. « Nous souhaitons participer à l’effort des soignants en leur proposant d’utiliser tous nos scooters gratuitement jusqu’à la fin du mois d’août », explique Arthur Ceccaldi, fondateur Hello Scoot’.

La gratuité pendant tout le mois d’août

« Les scooters sont disponibles via l’application. Les personnes concernées ont juste à s’inscrire et envoyer un justificatif permettant de prouver que la personne travaille bien dans un centre de soins. Ainsi, ils pourront profiter de ce service pendant tout le mois d’août.