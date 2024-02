Salon de l’Agriculture : neuf médailles dont trois en or pour le fenua

Les vanilles et les alcools polynésiens ont particulièrement retenu l’attention du jury du Concours général agricole, organisé à Paris pendant le Salon de l’Agriculture. Neuf médailles, c’est trois de plus que l’an passé.

Jour de remise de médailles, ce jeudi à Paris. Au lendemain de la visite du ministre Taivini Teai, le traditionnel et sélectif Concours général agricole, organisé pendant le Salon de l’Agriculture, a une nouvelle fois permis aux producteurs polynésiens de s’illustrer. Quatorze des dix-sept exposants du fenua ont présenté des produits, une trentaine au total dans ce concours aux catégories multiples.

Et comme souvent, ce sont les effluves de vanille et de rhum qui ont ramené des médailles dans le panier de la délégation polynésienne. Dans le concours des épices, deux producteurs repartent avec de l’or : Vanylle Tahiti et Manutea Vanille. Royale Vanille remporte de son côté l’argent.

Cinq médailles pour le rhum, première pour le gin

En ce qui concerne le concours « Rhum », la distillerie Avatea de Paea s’offre deux récompenses, une en or et une en argent. Deux médailles aussi pour le domaine Pari Pari, Distillerie de Tahaa, mais en argent et en bronze. Du côté de Moorea, Manutea est aussi récompensé pour son rhum, avec une médaille de bronze. Et pour la première fois, la Polynésie s’est également illustrée das la catégorie « Gin français distillé à l’alambic ». Il nous vient de Taha’a, grâce à la distillerie Va’eva’e.

L’an passé, la délégation polynésienne n’avait pas fait aussi bien, avec six récompenses obtenues, dont la moitié en or.

« L’agriculture ultramarine est une vitrine »

Au total, 113 produits ultramarins ont été récompensés, dont 43 par la médaille d’or, relève notre partenaire Outremers360. Là encore, c’est mieux qu’en 2023, lorsque les Outremers avaient récolté 80 médailles. « Preuve de la montée en gamme et de la diversification » de l’agriculture en Outre-mer, a commenté le commissaire général du concours, Olivier Alleman, qui souligne aussi « l’excellence » des produits présentés. Pour le ministre de l’Agriculture Marc Fesneau, accompagné par sa ministre déléguée Agnès Pannier-Runacher, c’est aussi gage que « l’agriculture ultramarine est une vitrine de la ferme France ».

W.d.L, avec Outremers360°.