Les outre-mer se réunissent en Guadeloupe pour parler agriculture et changement climatique

L’Office de développement de l’économie agricole des départements d’Outre-mer (ODEADOM) et les Chambres d’agriculture organisent un grand séminaire en Guadeloupe, du 23 au 25 octobre, avec le ministre délégué chargé des Outre-mer Philippe Vigier, pour aborder tous les aspects des conséquences du changement climatique sur l’agriculture ultramarine et l’adaptation du secteur à ce contexte. Un sujet de notre partenaire Outremers360.

L’événement projeté depuis plusieurs mois se concrétise. Il sera planétaire, se félicite l’Office de développement de l’économie agricole, puisque pratiquement tous les territoires ultramarins seront représentés : à la fois les cinq régions et départements que sont la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte et La Réunion, mais également aussi les collectivités Saint Martin, Saint-Pierre et Miquelon, et les territoires du Pacifique, Nouvelle Calédonie, Wallis et Futuna et le fenua.

Un certain nombre d’acteurs de l’hexagone font également le déplacement. Au total, ce sont plus de 170 participants qui se sont inscrits et qui travailleront 3 jours pour échanger, partager les travaux engagés, dessiner des solutions et se donner des perspectives afin d’affronter ce défi totalement central pour le secteur agricole. L’ODEADOM annonce des participants de divers horizons, acteurs économiques, collectivités, chambres d’agriculture, instituts de recherche, instituts techniques.

Programme dense

Le séminaire est parrainé par le ministre délégué Philippe Vigier qui sera présent et par le ministre à l’Agriculture et à la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau. « La mobilisation Guadeloupéenne pour cet évènement est majeure, celle de la chambre d’agriculture évidemment, mais aussi des différentes filières via leurs organisations et des services de l’État et de ceux des collectivités », assure l’ODEADOM.

Le programme projeté est dense, mixant des expertises de haut niveau, des témoignages d’acteurs, des revues d’actions et de projets par les organismes de recherche, notamment l’INRAE dont le président directeur général Philippe Mauguin interviendra et le CIRAD également fortement mobilisé, des tables rondes thématiques, sur les pratiques agricoles, sur les questions de gestion de l’eau, sur les risques, avec un objectif affiché : ancrer la question du changement climatiques dans tous les débats agricoles des Outre-mer.

Les mutations nécessaires dans l’agriculture seront sans doute bien plus importantes Outre-mer qu’en hexagone. Les territoires ultramarins seront impactés plus rapidement, plus fortement que l’hexagone et surtout selon des modalités sensiblement différentes, prévient l’ODEADOM. « Tenir ce colloque dans un département d’Outre-mer est un signe fort auquel ont tenu depuis l’origine les organisateurs. Il s’agit bien d’une cause nationale et la mobilisation doit être générale, mais les solutions ne se construisent pas à Paris. Ce sera à chaque territoire de s’emparer du sujet. C’est aussi dans cette optique qu’une part sera faite dans le cadre du séminaire pour des visites de terrain afin de rencontrer les agriculteurs qui font déjà face à des phénomènes climatiques souvent inédits ».

C’est bien le sens de l’ « initiative climat agriculture Outre-mer » dont débattront les participants qui en appellent à une large mobilisation et à la construction de stratégies locales, conclut l’Office.