La FACE lance une plomberie solidaire

Proposer un diagnostic gratuit des installations dans les foyers précaires, et réparer de simples fuites : c’est le projet de la première « plomberie solidaire » du pays, lancée par la Fondation agir contre l’exclusion, en collaboration avec la Polynésienne des eaux. Elle sera officiellement lancée le 12 septembre, sur Papeete et Pirae.

Pour lutter contre « la précarité hydrique », qui désigne la situation de personnes ayant des difficultés à accéder à l’eau potable, la FACE et la Polynésienne des eaux mettent en place une plomberie solidaire sur Papeete et Pirae. « Cette précarité est accentuée lorsque l’usager subit une fuite et voit sa facture augmenter sensiblement. L’abonné n’est alors pas en capacité de payer sa facture et la réparation du branchement« , explique la fondation dans un communiqué.

En cas de besoin, un foyer pourra faire appel à cette plomberie, qui proposera un diagnostic gratuit et la réparation de fuites simples si elles sont détectées. L’initiative se présente comme visant à « favoriser l’emploi de personnes en situation de précarité, en intégrant dans un premier temps quatre personnes en service civique ». Ceux-ci seront « formés et encadrés pour réaliser les diagnostics et petites réparations ». Si les dommages sont plus importants, les familles seront orientées pers des plombiers professionnels qualifiés.

Dans un premier temps, le dispositif sera déployé sur deux territoire pilotes, Papeete et Pirae. Les premiers programmes de diagnostic seront proposés dès le quatrième trimestre. Le lancement officiel sera marqué par une cérémonie, le 12 septembre à 10 heures au siège de la FACE à Tipaerui.