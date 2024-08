La grève est levée à l’OPT

Le protocole d’accord a été signé jeudi après-midi par les syndicats, après six jours de grève, qui ont impliqué entre 30% et 40 % des salariés et entrainé la fermeture de plusieurs bureaux de poste. En revanche, la situation reste bloquée du côté d’ADT.

Les protocoles d’accord ont été signés, par tous les syndicats autonomes du groupe (Sapot) et la CSIP, en attendant la signature de O Oe To Oe Rima et de la CSTP FO ce vendredi matin. Le dernier point bloquant concernait « le décompte des journées de grève. On estimait qu’une indemnisation était légitime de la part de la direction », précise Moana Pihatarioe, secrétaire général du Sapot Fare Rata.

« Quand on regarde, c’est notre mobilisation qui a fait qu’on a pu obtenir des réponses de la part du gouvernement », jugées favorables à l’oral, moins à l’écrit. « Mercredi, le président du Pays a adressé un courrier à la PDG du groupe, et le premier paragraphe donne un peu la chair de poule, il parle de restructuration, ça sent un peu la réorganisation, on a encore peur que la DSP puisse être mise à mal ».

« Nous ne sommes pas allés en grève contre Google »

Jusqu’à 400 agents de l’OPT ont fait grève. « Entre 30 à 40% du personnel », ce qui a eu un certain impact avec la fermeture de nombreuses agences pendant la période. « C’était notre seul moyen de manifester autour de tout ce qu’il se passe dans le groupe, notamment au niveau de la DSP ». Parmi les avancées du conflit, Moana Pihatarioe retient « tout ce qu’on a demandé autour de la convention commune, obtenue en octobre 2023. Il ne manquait plus qu’à l’appliquer, on arrivait au mois d’août, avec des difficultés à le faire et des discussions sur ses spécificités, six mois après sa signature en janvier ». « Contrairement à ce qui a pu être dit, nous ne sommes pas allé en grève contre Google. Notre principale revendication c’était ‘’non au gel des acquis sociaux’’ » souligne-t-il.

Les syndicats restent vigilants, concernant la délégation de service public. « La loi de pays date de 2009, les juristes de l’OPT et du Pays travaillent dessus pour maintenir ce service public au sein de Onati, mais quand on lit le courrier adressé à la PDG, ça fait peur », conclut le secrétaire général de Sapot Fare Rata.

Situation « un peu bloquée » à ADT

La grève se poursuit du côté de l’aéroport. Lancée le 29 juillet, elle concerne environ 23% du personnel, mobilisés, entre autres, pour une revalorisation des salaires, de meilleures conditions de travail, la vétusté des infrastructures ou encore la gestion des ressources humaines. Après plusieurs sessions de discussions et des réunions avortées, « la situation est un peu bloquée », concède Patrick Galenon. Il accuse Moetai Brotherson de « se défausser » et le haussaire de « ne pas vouloir répondre ». Mais surtout, « la direction demande beaucoup » dit le représentant, dont le syndicat attend désormais « d’être invité » à la table des négociations.