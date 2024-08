Fermeture du marché de Pirae : les commerçants se résignent à déménager

Après 55 ans d’ouverture au public, le marché de Pirae va définitivement fermer ses portes. Les quinze commerçants qui occupent quotidiennement les étals devraient s’installer « temporairement » sur l’ancien site militaire, à proximité d’Aorai Tini Hau et de l’hôpital de Taaone. Le déménagement est prévu pour ce dimanche, mais les conditions d’accueil proposées dans le « marché éphémère » imaginé par la municipalité ne satisfont pas les exposants. Une ultime réunion avec le maire et les commerçants est programmée pour vendredi matin.

C’est un pan de l’histoire qui se tourne. Ouvert en 1969, le marché de Pirae, aujourd’hui obsolète, fermera ses portes ce dimanche. La décision, prise de longue date par les autorités communales, fait l’objet de discussions avec les commerçants depuis plus d’un an. À quelques jours du déménagement, de nombreuses zones d’ombre subsistent, notamment en ce qui concerne les conditions d’accueil des exposants. Ces derniers devraient être installés « temporairement » sous le grand chapiteau de la commune, déplacé sur l’ex-terrain du Comsup. Ce terrain, cédé par l’État à Pirae pour un franc symbolique en 2020 dans le cadre de la redynamisation des sites de défense, au cœur du projet de « centre-ville » évoqué par la mairie depuis plusieurs années, lequel devrait, à terme, accueillir le futur marché. C’est d’ailleurs l’une des raisons qui motivent la fermeture du vieux site plutôt que sa mise aux normes, selon les autorités de Pirae.

Un marché éphémère « peu pratique »

En attendant la construction des futurs bâtiments, dont le calendrier reste indéterminé, Édouard Fritch propose aux exposants de vendre leurs produits sur un « marché éphémère » couvert, similaire à ceux installés pour des événements tels que le marché du terroir ou les Floralies. Les poissonniers et autres producteurs de légumes et de plats préparés devraient s’installer sur la partie encore bétonnée de l’ancien terrain militaire, tandis que les fleuristes devront installer leurs stands à même le sol. Une solution qui est jugée « peu pratique » par les commerçants. Certains craignent les aléas climatiques, d’autres estiment que « le site est trop petit », alors que d’autres cherchent des solutions pour effectuer leurs préparations . « Nous ne pouvons pas découper le poisson sur place, c’est ce qui a été dit à la réunion », regrette Henriette, qui explique que la mise à disposition d’un conteneur réfrigéré en guise de laboratoire pourrait résoudre ce problème de production et leur permettre de « travailler correctement ».

Des adaptations en vue

Parmi les commerçants qui transforment les produits avant de les vendre, certains sont mieux préparés mais disent avoir besoin de plus de temps. « On a trouvé le laboratoire, mais maintenant le hic, c’est le courant. EDT prévoit d’installer le compteur qu’en septembre. Du coup, si on doit aller sur le site maintenant, je serai obligé d’arrêter mon activité de lait de coco, et ça va beaucoup me pénaliser. J’ai beaucoup de clients : des magasins, des restaurants… beaucoup de monde. Si ça s’arrête du jour au lendemain, ça ne va pas être bon pour moi », explique une cheffe d’entreprise.

Du côté de la mairie sollicitée à plusieurs reprises pour donner plus de détails sur son projet, on explique seulement que le marché éphémère tel qu’il est envisagé actuellement est susceptible d’évoluer dans les jours, voire les semaines à venir, en fonction des besoins. Les exposants se résignent néanmoins à quitter les lieux ce dimanche, bien que la commune leur ait demandé de patienter jusqu’à la réunion prévue ce vendredi matin sur le site d’accueil, avant de commencer le déménagement.