Où se baigner dans de l’eau de bonne qualité ?

Le Centre de santé environnemental a rendu son rapport sur la qualité des eaux de baignade sur la base d’analyses réalisées en 2023. En mer, à peine plus de la moitié des zones étudiées sont propres à la baignades à Tahiti et Moorea. Les embouchures de rivières restes impropres et « très préoccupantes », à l’exception de la Vaiiha.

Où se baigner dans des eaux propres au fenua ? Pour y répondre, le Centre de santé environnementale a poursuivi son programme de contrôle de la qualité sanitaire des eux, avec pas moins de 1559 prélèvements réalisés en 2023. Les résultats ont été publiés mardi.

Un peu plus de la moitié des zones sont propres à Tahiti et Moorea

À Tahiti, le CSE a analysé 62 zones en mer, dont seulement 52% sont propres à la baignade. Parmi les zones classées en « excellente qualité », le Te Moana, Vaipoopoo, la plage Lafayette, le jardin botanique, Tehoro, et To Uo’uo. La vague de Teahupo’o est également jugée « excellente », mais l’embouchure de la Fauhoro, à quelques encablures, est totalement impropre à la baignade. La pointe Vénus, Ahonu, Orofara, le spot de surf de Papenoo, L’Intercontinental, Aorai Tini Hau et Taapuna sont aussi classés en « bonne qualité ». En revanche, la situation est disparate sur les spots de surf de Papara. Parmi les zones a éviter absolument à Tahiti, le Royal Tahitien, la plage de Taaone, Vaitupa, Oututaihia ou Vaitepiha.

Le constat est à peine plus reluisant sur l’île sœur, où 55% des eaux contrôlées (11 sites) sont jugées propres. Dans le détail, il est recommandé de se baigner au Hulton, à Mareto, aux Tipaniers, à Tiahura et à Manava Beach. Une partie de la plage de Temae est en revanche jugée impropre à la baignade.

Les eaux impeccables de Bora-Bora

Dans les archipels, l’étude s’est penchées sur deux îles-sous-le vent, Raiatea et Bora Bora. La qualité des eaux est jugée « propre » sur l’île sacrée, à l’exeption du bassin de la Faaroa, et même « excellente » sur la perle du Pacifique. Aux Marquises, la qualité des eaux de baignade est jugée bonne à Hiva Oa. En revanche, des sources de pollution sot constatées à Nuku Hiva, « malgré l’éloignement de l’île », puisque sur les deux points en mer classés en 2022 et 2023, un est de qualité suffisante à bonne et l’autre est de qualité insuffisante ». Autre île passée au crible, cette fois aux Australes, du côté de Tubuai, dont la qualité de l’eau est « bonne », dit le rapport.

Les embouchures de rivières toujours aussi sales

Seize points ont aussi été contrôlés à des embouchures de rivière à Tahiti, où la situation reste catastrophique, puisque « hormis l’embouchure de la Vaiiha, aucun n’est propre à la baignade déjà depuis 2019 ». Même constat pour les cours d’eau à Moorea, où « les trois embouchures classées restent impropres à la baignade depuis 2010 ».

Pour le CSE, « la mise en place de mesures correctives et préventives permettrait d’améliorer sensiblement la qualité des eaux de baignade, notamment via la collecte et le traitement de l’ensemble des eaux usées des zones urbanisées par la collectivité publique ou encore par un traitement des eaux pluviales chargées d’apports terrigènes ou autres polluants avant leur rejet. »