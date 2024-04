Côte Ouest : une déviation au Pk18 pendant 10 mois

Une déviation provisoire de la RT1 va être mise en place à partir de vendredi minuit au niveau de la plage publique de Vaiava, à Punaauia. Elle s’inscrit dans le cadre des travaux de reconstruction du pont de Vaiaoa. Plusieurs autres chantiers de réfection des routes sont également en cours ou sur le point d’être lancés tout autour de Tahiti. D’après le ministère des Grands travaux, 900 millions sont investis en 2024 pour ces chantiers.

À partir de minuit ce vendredi, la circulation sera modifiée au PK18. En cause, les travaux de reconstruction du pont de Vaiaoa qui nécessitera la mise en place d’une déviation provisoire pour une durée de 10 mois à proximité de cette plage publique de Punaauia. La déviation, de quelques mètres seulement, fait passer la route en amont sur la rivière et ne rétrécit pas la voie. Mais la zone est, pendant la durée du chantier limitée à 30 kilomètres heures et fait l’objet d’une signalisation temporaire. Les autorités appellent les automobilistes à une vigilance particulière d’ici février prochain.

Le ministère des grands travaux en a profité pour faire le point, ce mardi, sur les différents chantiers qui ont dû être engagés sur l’île à cause des « intempéries de début d’année ayant accéléré le phénomène d’abrasion de l’enrobé sur certaines portions » des 257 km de routes gérées par le Pays.

Tautira, Toahotu, Hitia’a et Tiarei ensuite

Ainsi, sur la côte Ouest, les travaux de rénovation de la chaussée à Paea ont pris fin il y a dix jours. Ceux concernant « le reprofilage de la chaussée » du PK 46 au PK 47 à Mataiea, ont démarré ce lundi 22 et se poursuivront jusqu’au 14 mai. Dans la foulée d’autres travaux sont prévus à Papeari, du PK 51 au PK 53. Le ministère évoque aussi des chantiers à la presqu’île, notamment sur « les portions les plus critiques de la dorsale d’Afaahiti » qui vont être rénovées avant de s’attaquer au tronçon de 600 mètres partant du PK 56. À Vairao, les travaux de rénovation du PK 14 au PK 16, entamés depuis mars se termineront début mai.

Ils seront suivis en août prochain « d’une intervention entre le PK 11 et le PK 13 ». À noter également que d’autres chantiers sont déjà programmés plus tard au cours de l’année, à Tautira, Toahotu, Hitia’a et Tiarei. Le ministre Jordy Chan remercie d’ores et déjà les usagers « pour leur compréhension face aux désagréments éventuels causés par ces travaux » et assure que des communiqués spécifiques seront faits « pour rappeler aux usagers les dates précises d’intervention ».