Coupe du monde 2022 : Tahiti ira au Qatar pour les qualifications

J-398 avant le coup d’envoi de la Coupe du monde au Qatar. Si le pays hôte est déjà qualifié, tout comme l’Allemagne et le Danemark qui ont décroché leur ticket pour le mondial, l’inquiétude persistait sur l’avenir des qualifications dans la zone Océanie. La raison : la crise sanitaire a complétement chamboulé le calendrier des qualifications.

Du 14 mars au 5 avril 2022 au Qatar, Tahiti défiera plusieurs nations océaniennes en vue de la prochaine Coupe du monde 2022. « Il y aura normalement sept ou huit équipes pour la campagne de qualification. Il faudra évidemment sortir des poules », indique Samuel Garcia, le coach de la sélection tahitienne. Il faut dire que la situation de la zone Océanie est assez singulière, notamment en raison de la crise sanitaire et des frontières fermées. Toutes les équipes océaniennes n’ont plus disputé de matchs officiels depuis très longtemps. Côté adversaire, « tout reste jouable », concède le sélectionneur. La Nouvelle-Zélande et la Nouvelle-Calédonie seront les adversaires le plus à surveiller.

« Un manque de compétition »

« Tahiti dispose de plusieurs joueurs intéressants, la majorité évolue dans notre championnat, certains évoluent même au Europe, en France ou en Croatie », précise Samuel Gracia. « Il nous manque surtout la compétition et pour aborder au mieux une campagne de qualification aussi importante que celle-ci, il est nécessaire d’être confronté aux meilleurs », ajoute-t-il.

Le vainqueur de la zone Océanie disputera un barrage intercontinental, contre l’équipe qui terminera à la cinquième place en zone Amérique du sud.