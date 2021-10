Eric Convoi, premier artificier de Polynésie, est décédé

Le premier artificier de Polynésie, Eric Convoi est décédé le 15 octobre dernier au Vietnam. Membre actif de la communauté chinoise et propriétaire du magasin Honolulu Jouets, il a été pendant longtemps le seul vendeur de feux d’artifice du Pays.

Éric Convoi, qui a tenu le magasin Honolulu Jouets, très populaire dans les années 80, est décédé le 15 octobre alors qu’il se trouvait au Vietnam. Le magasin possédait une salle d’arcades qui a ravi le public polynésien. Il était surtout le premier et pendant longtemps le seul artificier du territoire. Lui et Charles Lansun, propriétaire du Magasin Simone Prénatal, « incarnaient les rois du jouet à Tahiti » indique le communiqué. Eric Convoi est décrit comme un homme généreux et très impliqué dans la communauté chinoise locale.

