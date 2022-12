Covid : 130 nouveaux sous-variants découverts en Chine, l’angoisse monte dans les pays voisins

Aucun nouveau mort du Covid-19 n’a été signalé en Chine, selon la version officielle du régime de Xi Jinping. Sauf que dans les faits, le nombre de contaminations explose et en dix jours seulement 130 nouveaux sous-variants d’Omicron ont été découverts dans le pays. Dans la région, on s’inquiète d’une propagation.

Aucun nouveau mort du Covid-19 n’a été signalé mercredi par la Chine, après un changement de méthodologie controversé pour y recenser les cas et malgré une vague de contaminations inédite face à laquelle l’Organisation mondiale de la santé (OMS), « très préoccupée« , l’appelle à accélérer la vaccination des plus vulnérables. Depuis 2020, le gouvernement chinois imposait de strictes restrictions sanitaires, au nom d’une politique dite « zéro Covid » qui a permis de protéger les personnes les plus à risque et celles peu vaccinées. Mais le gouvernement a mis fin sans préavis à la plupart de ces mesures début décembre sur fond d’exaspération grandissante de la population et d’impact considérable sur l’économie. Le nombre des cas explose depuis, faisant craindre une forte mortalité chez les plus âgés.

Les pays voisins de la Chine redoutent les touristes

Les voisins de la Chine comme le Japon et la Corée du Sud seront les premiers touchés. Ils redoutent de voir des hordes de touristes chinois malades se presser dans le pays alors qu’approche les festivités du Nouvel An lunaire qui aura lieu dans un mois tout juste. Selon certaines estimations, 60% des Chinois seront infectés d’ici là, avec déjà l’apparition inquiétante de 130 sous-variants d’Omicron. « La Chine a une population très importante et les infections à grande échelle en si peu de temps non seulement impactent la vie des gens, mais peuvent également conduire à l’émergence de nouvelles souches mutantes. Nous espérons que les contaminations n’augmentent pas trop vite car cela pourrait peser sur les ressources médicales« , indique un chef épidémiologiste à Pékin.

La quarantaine aux frontières pourrait disparaître dès janvier

Le nombre de malades double chaque jour, ce qui ne semble pas inquiéter outre mesure le gouvernement qui a levé toutes les restrictions. Plus besoin de pass sanitaire pour voyager ou pour aller au restaurant et la quarantaine aux frontières pourrait même disparaître dès le mois de janvier.

En partenariat avec Europe 1.