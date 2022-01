Covid : 179 nouveaux cas en 5 jours

Les chiffres du Covid remontent inexorablement, et la contamination locale progresse. En l’espace de 5 jours, 179 nouveaux cas ont été détectés, dont 72 cas importés et 107 cas locaux. Deux nouvelles hospitalisations sont constatées.

Le nombre de nouveaux cas par contamination locale reste modéré (environ 20 par jour), alors que les cas importés continuent à être identifiés à raison de 10 à 20 par vol (non criblés, mais le variant Omicron est considéré comme responsable de la quasi totalité de ces nouveaux cas). Les contaminations locales ont lieu principalement à Tahiti, et quelques cas à Bora Bora, Raiatea, Moorea et Nuku Hiva, selon le communiqué de la présidence qui accompagnait le carré épidémiologique.

218 cas actifs – détectés dans les 7 derniers jours – sont comptabilisés.

Deux nouvelles hospitalisations pour covid aïgu (hors réanimation) sont également signalées, et 4 personnes sont toujours prises en charge pour Covid long.

A noter que sur ce carré épidémiologique, les chiffres de la vaccination ne sont pas à jour, en raison de l’attente de l’intégration des chiffres du week-end dans la base de données.