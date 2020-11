Covid-19 : 345 nouveaux cas, aucun décès, légère baisse des patients en réanimation

L’incidence par tranche d’âge montre que les adultes de 20 à 59 ans sont les plus touchés, et que les plus jeunes sont moins fréquemment dépistés positifs (influence des vacances scolaires probable). L’incidence chez les plus de 60 ans reste légèrement supérieure à celle de la population générale (770 vs 737/100 000).

Les données hospitalières au 10/11/20

Au CHPF, le nombre de passages dans la filière Covid du a légèrement diminué, mais représente encore près de la moitié du total des passages aux Urgences en S45. Le taux moyen de positivité des patients prélevés aux Urgences dans la semaine est de 47%. Depuis le début de l’épidémie en mars et jusqu’au 10 novembre, 530 patients Covid-19 ont été hospitalisés, dont 112 (19,5%) en service de réanimation et 26 dans les CH de Moorea ou Uturoa (9). Avec 8 décès supplémentaires en S45 pour 47 décès au total depuis le début de l’épidémie, le taux de mortalité reste stable, inférieur à 0,5% des cas confirmés ; la mortalité hospitalière globale par Covid est d’environ 10%. La moyenne d’âge des personnes décédées est de 73 ans (68 pour la S45), et 75% des patients avaient plus de 65 ans. Une personne de 30 ans qui présentait une obésité morbide est décédée après 18 jours en réanimation.

Pour rappel, il y a eu 3 décès supplémentaires depuis.

La situation dans les archipels