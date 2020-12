Covid-19: Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu recommandent un contrôle plus ferme pour les fêtes de fin d’année

Dans une instruction commune adressée aux préfets des départements et aux hauts-commissaires des territoires d’Outre-mer, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin et le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu ont recommandé une plus grande fermeté dans le respect des protocoles sanitaires, à l’approche des fêtes de fin d’année.

Tolérance zéro est le mot d’ordre donné par le gouvernement aux préfets et hauts-commissaires des Outre-mer, à l’occasion des fêtes d’année. « Nous vous demandons, en conséquence, d’être particulièrement fermes pour faire respecter les protocoles sanitaires dans les établissements recevant du public, ainsi que les règles applicables pour les rassemblements sur la voie publique, dont le port du masque », précise la note d’instruction datée du 23 décembre que s’est procuré notre partenaire Outremers 360. Le document précise également que les représentants de l’État dans les Outre-mer devront veiller « au renforcement des contrôles réalisées par les forces de sécurité sur les établissements recevant du public, notamment, les bars et les restaurants lorsqu’ils sont ouverts ». « Vous prendrez, lorsque c’est possible, des mesures de fermeture administrative immédiate pour les établissements en infraction », ajoute le document.

Ces opérations de contrôles « sont réalisées à la fois à destination des résidents hexagonaux en visite sur le territoire qu’à destination des résidents du territoire, chacun devant être exemplaire dans le contexte sanitaire actuel », poursuit le gouvernement.

À travers cette instruction, le gouvernement souhaite éviter l’émergence d’une nouvelle vague épidémique dans les territoires ultramarins actuellement épargnés, à l’exception de la Guyane et de la Polynésie française. « La cinétique de circulation du virus doit nous conduire sur tous les territoires à la plus grande vigilance, dans cette période des fêtes de fin d’année, propice aux rassemblements festifs, amicaux, familiaux, au brassage et donc à la circulation du virus ». Pour enrayer cette circulation du virus, les deux ministres n’excluent pas la possibilité d’un couvre-feu. « L’instauration de mesures de couvre-feu, adaptée aux circonstances locales, pourra être envisagée pour les soirées du 24 et/ou du 31 décembre, afin de réduire les risques de grands rassemblements privés et de propagation du virus », indique le document.

Avec Outremers 360