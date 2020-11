Covid-19 : l’hôpital respire un peu

Les derniers chiffres diffusés par la direction de la santé confirment la décélération du nombre de nouveaux cas détectés. Surtout, ils montrent une moindre fréquentation de la filière Covid du CHPF. L’alerte épidémique est toutefois loin d’être levée.

Les autorités ont confirmé 225 nouveaux cas de coronavirus ces dernières 24 heures, soit 1271 sur 7 jours glissants. Il faut remonter à la mi-octobre pour trouver un niveau de propagation si bas au fenua. Difficile de savoir si ces chiffres, très dépendants de la quantité de tests réalisés, reflètent parfaitement la réalité de l’épidémie. Mais les données en provenance de l’hôpital sont elles aussi rassurantes. Certes le CHPF a connu un nouveau décès lié au Covid, qui s’ajoutent aux 9 autres déclarés durant la dernière semaine. Mais la filière Covid s’est un peu éloigné du risque de saturation avec 85 lits occupés par les patients atteints par le virus, contre 98 hier et 103 jeudi dernier. L’effort de moyens et surtout de personnel reste très important, à l’hôpital, pour prendre en charge ces patients. Et le nombre de réanimation reste à un niveau élevé : 24 prises en charge pour les seuls patients Covid, contre un maximum de 18 en temps normal.