Covid-19 : test négatif obligatoire pour aller aux États-Unis

À partir du 26 janvier, tout passager aérien à destination des États-Unis devra présenter un test négatif au covid, vient d’annoncer ce mardi le Center for Disease Control and Prevention (CDC), l’agence fédérale de protection de la santé publique.

Tous les passagers de vols à destination des États-Unis devront présenter un test négatif au covid de moins de trois jours. « Le test avant et après un voyage est un élément essentiel pour ralentir l’introduction et la propagation du covid-19, écrit le CDC. De nouveaux variants apparaissent dans le monde, et certains sont plus contagieux. Alors que les États-Unis vivent un regain de l’épidémie, l’obligation de test pour les passagers aériens contribuera à ralentir la propagation du virus tandis que nous travaillons à vacciner le public américain. »

Les passagers à destination des États-Unis devront présenter une preuve écrite à la compagnie aérienne, sur papier ou en copie électronique, ou fournir une preuve qu’ils ont déjà guéri du covid-19. S’ils ne remplissent pas cette condition, les compagnies aériennes seront dans l’obligation de leur refuser l’accès à bord.

À cette obligation s’ajoute la recommandation des autorités sanitaires américaines de refaire un test 3 à 5 jours et de respecter un isolement d’une semaine après leur arrivée sur le sol américain.