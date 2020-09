Covid-19 : un sixième décès et 22 hospitalisations en cours

Le Pays a annoncé qu’une patiente de 85 ans, atteinte de plusieurs pathologies et qui avait récemment contracté le Covid-19, est décédée au CHPF ce vendredi. Le nombre de cas de coronavirus détectés depuis le 15 juillet a, de son côté, dépassé la barre des 1 500.

La matahiapo décédée ce vendredi avait été admise le 2 septembre à l’hôpital de Taaone et présentait « de nombreuses comorbidités », c’est à dire des pathologies préexistantes à son infection au Covid-19 ou des facteurs de risque importants. « Le diagnostic covid a été établi le 16 septembre, après la survenue d’un pic fébrile, et a conduit à un transfert immédiat au secteur du CHPF dédié au Covid » précise dans un communiqué le gouvernement qui « apporte tout son soutien à la famille et aux proches de cette personne ».

Au total, 1 517 cas ont été confirmés depuis la réouverture du ciel, soit 56 de plus en 24 heures, et 306 en une semaine. « Parmi eux, 1 273 sont sortis d’isolement et 238 cas sont en cours de suivi » précise la Direction de la santé. 22 personnes sont actuellement hospitalisées au CHPF pour une forme potentiellement grave de Covid, dont 8 en service de réanimation, un nouveau record pour la Polynésie.

Autre précision des autorités : 22 523 analyses d’auto-prélèvements de voyageurs – qu’ils soient touristes ou résidents – ont été menées depuis le 15 juillet. L’institut Louis Malardé a compté 37 cas positifs parmi ces tests. Les autres cas confirmés proviennent des enquêtes sanitaires menées dans le Pays par le bureau de veille sanitaire.