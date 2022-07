Covid : deux hospitalisations et un décès

La plateforme Covid a recensé 164 nouveaux cas ces dernières 48 heures. Deux personnes sont hospitalisées en filière Covid et un Polynésien est décédé après avoir contacté la maladie, ce qui n’était plus arrivé depuis début mai.



38 fin juin, 69 au début du mois, 86 il y a une semaine et 151 ce mercredi… L’incidence de l’épidémie de Covid (nombre de contaminations officialisées sur 7 jours et pour 100 000 habitants) continue de grimper au fenua. Elle reste toutefois bien loin de celle de la métropole (1 340 en début de semaine) où la circulation des sous-variants d’Omicron a débuté avec plusieurs semaines d’avance, et reste mesurée par rapport aux chiffres de l’année dernière (incidence à plus de 3 000 pendant la vague Delta). Mais la naissance de cette quatrième vague polynésienne (septembre-novembre 2020, juillet-septembre 2021, janvier-février 2022) a tout de même de quoi appeler à la vigilance, ont déjà précisé les autorités. Port du masque dans les endroits clos et bondés, test et isolement en cas de symptômes suspects, lavage des mains et distanciation sociale quand c’est possible… Des « gestes barrières » d’autant plus nécessaires que, vu le faible nombre de tests comptabilisés (devant un pharmacien, en labo ou en centre de dépistage), les 164 cas repérés ces dernières 48 heures ne sont probablement que la partie émergée de l’iceberg des contaminations.

À l’hôpital, l’épidémie de Covid reste pour l’instant largement sous contrôle : deux admissions en filière Covid du CHPF pour des symptômes « aigus » de la maladie, aucune réanimation. Une personne admise dans cette filière est toutefois décédée en ce début de semaine. C’est le premier décès Covid depuis début mai. Depuis la fin de l’année dernière, et la vague Omicron, seules 14 Polynésiens sont morts après avoir été contaminés par le virus.