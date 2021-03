Covid : seulement 41 nouveaux cas en une semaine

En comptant les 11 nouveaux cas identifiés ce weekend, les autorités sanitaires n’ont confirmé que 41 contaminations la semaine passée. La filière Covid du CHPF, elle, n’accueille plus que 4 patients, dont trois en réanimation.

La légère remontée des contaminations observée début mars n’aura duré qu’un temps. La semaine passée, la Polynésie a connu en moyenne moins de 6 nouveaux cas de Covid par jour, contre plus de 700 en novembre. L’épidémie n’est toujours pas éteinte donc, mais elle semble plus que jamais réduite. Comme le rappelait la semaine dernière Édouard Fritch devant l’assemblée, l’essentiel de ces nouveaux cas se situent à Tahiti et Moorea. « Ce constat nous amène à dire qu’aujourd’hui nos îles ont retrouvé leur statut de « covid free », précisait le président. Cette réalité est rassurante à la veille de notre réouverture au tourisme international ».

Et si la date de la réouverture n’est toujours pas connue – une nouvelle allocution du Haussaire et du président est prévue pour début avril – les autorités surveillent toujours de près les chiffres des hospitalisations qui « déterminent la nécessité ou non de devoir confiner un Pays ». Or ces chiffres sont là aussi rassurants : 4 patients en filière Covid, doit deux fois moins que début mars, dont toujours trois en réanimation.

Autant de vaccination en 15 jours qu’en 7 semaines

Dans le même temps, la campagne de vaccination continue à un rythme soutenu : près de 24 000 doses ont été injectées (17 563 premières doses et 6 412 seconde doses) dont environ la moitié depuis le 15 mars. En deux semaines, la Polynésie a vacciné autant que dans les sept premières semaines de la campagne. La livraison, ce weekend, de 8 190 doses de vaccin a éloigné les risques de pénuries engendrés par cette accélération. Reste à savoir si les livraisons de l’État permettront d’engager une nouvelle hausse de la cadence, avec un projet d’ouverture d’un nouveau vaccinodrome le weekend à l’Institut Malardé. Ce lundi matin, environ 9% de la population polynésienne adulte avait commencé sa vaccination.