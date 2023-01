«Culture moves Europe», la nouvelle bourse de mobilité européenne ouverte aux artistes ultramarins

Dans la continuité des engagements pris par la Commission européenne en faveur des Régions Ultrapériphériques, le député européen et Président de la Commission REGI, Younous Omarjeee a félicité dans un communiqué le lancement du programme « Cultural Moves Europe » initié par la Commissaire européenne à la culture, Marya Gabriel, et destiné à la mobilité des artistes en Europe. Younous Omarjee précise aux acteurs culturels des outre-mer que ce programme prend en compte dès sa conception même les réalités ultramarines. Un sujet de notre partenaire Outremers360°.

Le premier appel à projet « Culture Moves Europe », vise à favoriser la mobilité des artistes, des créateurs et des professionnels de la culture en prenant en charge une partie de leurs frais de transport et en leur offrant également des montants forfaitaires par jour de travail à l’étranger.

Ce premier appel à projet permettra à 7 000 artistes de toute l’Europe de partir à l’étranger (dans un des 40 pays participant à Europe Creative) pour travailler sur un projet ou des collaborations internationales, co-productions, co-créations en dehors de France. Il peut aussi permettre à des artistes européens (hors France) de venir travailler sur des projets en Outre-mer.

Il s’adresse aux personnes travaillant dans presque tous les secteurs culturels comme la musique, les arts visuels, les arts du spectacle, la traduction littéraire, l’architecture, le patrimoine culturel, le design, la mode… pour des projets d’une durée comprise entre 7 et 60 jours, s’ils voyagent seuls, et entre 7 et 21 jours s’ils voyagent en groupe, jusqu’à 5 personnes.

Quatre séances spéciales d’information ont été spécifiquement prévues pour les ultramarins le vendredi 3 février 14h (heure Hexagone), le jeudi 9 mars à 12h(heure Hexagone), le 6 avril à 14h (heure Hexagone) et le4 mai 2023 à 12h(heure Hexagone).