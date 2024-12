Culture : « Une Française, un Tahitien », un seul en scène pour rire et réfléchir

Imaginée il y a plus de 15 ans, Une Française, un Tahitien, une comédie écrite par Norbert Vanaa, va être jouée pour la première fois ce vendredi 13 sur la scène de la salle Manu iti à Paea. Dans le rôle principal, ou plutôt dans les rôles principaux : l’auteur lui-même. L’enseignant, originaire des Australes, passionné de théâtre et de littérature, promet au public un moment d’évasion plein d’humour : politique, philosophie, linguistique mais aussi agriculture… Le comédien incarnera, au total, huit personnages.

Un plongeon culturel et intergénérationnel. C’est de cette manière que Norbert Vanaa, à l’origine de la comédie Une Française, un Tahitien, décrit la pièce qu’il va présenter au public ce vendredi. Écrite il y a plus de quinze ans, mais adaptée au contexte actuel, cette comédie bilingue part d’une scène de vie entre une Française installée depuis de longues années au fenua et son compagnon, un local, qui partage une vie de couple depuis « 150 ans ». Un décor « surréaliste », où chacun donne son point de vue par rapport à plusieurs thématiques comme la culture, la politique, la philosophie, la linguistique, l’agriculture et j’en passe. « C’est comme une espèce de dialecte en continu qui ne s’arrête jamais dans les deux langues », explique l’auteur et comédien.

Un dialogue de 1h30 entre deux personnes « tous les deux passionnées de littérature » et qui, au fil des années, ont appris à s’adapter à la culture respective de l’autre. La discussion se développe autour de scènes diverses, s’inspirant en fait du quotidien des « ta’ata Tahiti ». Au fil de l’histoire, Norbert Vanaa « donne la parole à plusieurs mondes à la fois » en interprétant des personnages divers comme un prêtre, un jeune à l’église et même une Miss Tahiti. Un véritable jeu d’acteur, rendu possible selon lui grâce à des mimiques, des intonations, des tons de voix qui changent, à la langue, aux gestes ou encore aux postures. « Je mets en relief cette distance qu’il y a entre la génération d’aujourd’hui et celle d’avant. Je suis enseignant et j’observe des changements majeurs dans mon milieu. La société actuelle a des choses à dire, assure Norbert Vanaa. Il y a des non-dits, c’est dans l’air du temps et ce que j’essaie à travers cette pièce, c’est de donner corps à tout ce qui se dit dans l’ombre et aussi à tout ce qui reste des instances de tabu. »

Une invitation à rire de sujets sérieux, mais aussi de nos différences, tout en célébrant ce qui rassemble les Polynésiens. Le rendez-vous est pris ce vendredi 13 décembre, à 19 heures, à la salle Manu iti de Paea. Une partie des fonds sera reversée à l’association Te Vai-ete de Père Christophe. Tarifs : 1 000 francs pour les adultes, 500 francs pour les enfants de moins de 12 ans. Les billets seront en vente sur place.