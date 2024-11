Culturisme : Tauhiro Yip vise Mister Olympia Pro

Après plusieurs années à enchaîner les concours de culturisme amateur, Tauhiro Yip a décroché sa carte professionnelle lors du New Zealand Pro Qualifier. Un sésame qui lui permet d’accéder aux épreuves du circuit pro de l’International Fitness and Bodybuilding Federation (IFBB) et qui lui ouvre une porte vers ce qu’il dit être le graal des bodybuilders : le concours Mister Olympia Pro. Un pro show accessible seulement aux vainqueurs d’au moins une épreuve du circuit.

Il est passé du statut d’amateur à celui de professionnel. Tauhiro Yip, multiple champion de Polynésie de bodybuilding, est le premier Tahitien à décrocher sa place sur le circuit pro de l’IFBB. Âgé de 43 ans aujourd’hui, ce « monsieur muscle » local pratique le bodybuilding depuis 2007, mais n’avait jamais vraiment cherché à passer pro. « J’ai participé à une compétition à Tahiti, la Tino Nui Contest, et ma victoire m’a permis d’être qualifié pour participer au New Zealand Pro Qualifier, explique le champion. Cette compétition, c’est un peu la finale des finales, qui rassemble le champion de chaque étape amateur du National Physique Committee (NPC), organisé dans le monde tout au long de l’année. » Un concours qu’il a remporté haut la main fin octobre, lui permettant ainsi d’obtenir cette fameuse « pro card ».

Une 4e place à son premier concours pro

Dans la foulée, soit moins d’une semaine après l’obtention de sa carte professionnelle, le Tahitien s’alignait alors sur son premier concours pro à Auckland : le Moe’s Muscles Classic & Men’s Physique Pro. Ces premiers pas parmi l’élite de la discipline lui ont permis de se faire remarquer puisqu’il finit quatrième sur une douzaine de concurrents aguerris. « D’après les juges, il me manquait à peu près six kilos de masse. Quand je leur ai dit que je venais de faire la Pro Qualifier la semaine d’avant, ils ont compris. En une semaine, tu ne peux pas prendre 6 kg de masse, donc ils m’ont dit : rajoute-les où il faut, reviens et là, tu vas monter au classement. J’ai retenu ça, pas dans un coin de ma tête, mais bien dans toute ma tête, et là, c’est parti. »

Et si le champion se montre aussi motivé, c’est parce que son nouveau statut lui permet désormais de pousser de nouvelles portes. « Je suis en train d’organiser, de planifier toutes les compétitions auxquelles je peux participer. Tout est open, mais il faut que ce soit accessible financièrement, surtout. » Car si cette carte lui donne accès au titre de professionnel de la discipline, il est bien loin de pouvoir en vivre. « Pour ça, il faut vraiment être parmi les meilleurs », précise Tauhiro, qui « vise la scène de Mister Olympia Pro », le summum pour tout bodybuilder. « Pour accéder à cette scène, il faut au moins remporter un pro show, où tu vas affronter les plus grands de la catégorie. Après, ça va être difficile, mais rien n’est impossible pour celui qui veut », assure-t-il.

De retour au fenua depuis quelques jours, il continue de s’entretenir au quotidien, mais l’heure est surtout au repos, en attendant de caler avec son coach, mais aussi avec son planning de surveillant pénitentiaire, ses prochains concours. Le champion évoque déjà une prochaine étape en février ou mars, avec pourquoi pas le pro show de l’Arnold Classic, néanmoins , « pour être compétitif », il va tout de même devoir ajouter « 6kg de viande » à son physique déjà impressionnant.