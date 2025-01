Cyril Tetuanui réélu pour un an au SPC : « c’est en 2026 qu’on rebattra les cartes »

Le maire de Tumara’a a été réélu à la tête du Syndicat de promotion des communes lors d’une élection anticipée pour cause de réforme des statuts. À un an de la fin de la mandature, le scrutin aurait pu être une formalité mais les tavana des Tuamotu ont tenu à exprimer leur mécontentement en présentant un des leurs. Plusieurs sujets, sur les missions du SPC, la représentation des petites îles ou celle des intercommunalités ont provoqué des frictions ces derniers mois, et des débats sont à prévoir lors du prochain renouvellement des instances, après les municipales de 2026. « Il y aura sûrement plusieurs candidatures », suggère Simplicio Lissant, lui-même courtisé pour prendre la suite de Cyril Tetuanui.

Deux jours de réunion, des élections, et quelques frictions au SPC. Du fait d’un changement de statut acté en août dernier, le Syndicat de promotion des communes a dû tenir un comité syndical et organiser un renouvellement de son bureau, avant la fin du mandat de six ans entamé en 2020. Les tavana et représentants des 46 communes – et une « comcom » – affiliés sont donc réunis depuis ce mardi matin au fare amuira’a de Matatia, à Punaauia. Avec en tête de l’ordre du jour, le choix d’un président pour assurer la « transition » jusqu’aux prochaines « vraies » élections, prévues en 2026, comme à l’accoutumée à l’issue des municipales.

Un an de mandat seulement, donc, que Cyril Tetuanui, qui est à la tête du SPC depuis 2014, s’est bien sûr proposé d’assumer. Une formalité ? Pas vraiment, puisque contrairement à 2020, le maire de Tumara’a avait un adversaire, en la personne de Tahuhu Maraeura. Le tavana de Rangiroa qui a été chargé par les élus des Tuamotu-Gambiers de porter leur « fiu » : non seulement cette élection s’est faite « sans négociations » sur la composition du bureau, comme il le dénonce, mais le candidat explique que les « petites îles » n’ont pas été suffisamment « entendues », ces derniers mois. « Nous ce qu’on veut c’est le développement de nos communes, c’est pour ça que dans mon discours j’ai demandé d’intégrer ça dans le statut du SPC, insiste Tahuhu Maraeura. C’est là la demande forte des maires« .

L’élu de Rangiroa et représentant Tapura à l’assemblée ne récoltera que 27 voix – soit même pas l’ensemble des suffrages des Tuamotu – Gambier, qui comptent 16 communes avec deux voix chacune – contre 65 pour Cyril Tetuanui. Mais dans cette institution qui tient traditionnellement à afficher « l’unité des communes », cette contestation passagère révèle les débats plus profonds de ces derniers mois.

Des « cafouillages » mais un changement de statut acté

Le changement des statuts – travaillé depuis quatre ans et jugé unanimement nécessaire 45 ans après la création du syndicat – a fait ressurgir plusieurs discussions clivantes. Sur la représentation des communes : Punaauia ou Papeete, qui approchent des 30 000 habitants, ont les mêmes deux voix au conseil que Puka Puka et ses 163 administrés. Celle des intercommunalités : certains maires, des Raromata’i notamment, voulaient conférer autant de voix aux « comcom » qu’à leurs communes adhérentes, ce qui aurait dilué la représentation municipale. Ou sur les missions du SPC, qui, à la faveur du changement de statut, ont été « assouplies » pour donner « davantage de marges de manœuvre » aux communes dans leur choix et au syndicat dans ses missions d’accompagnement.

« L’objectif général, c’est améliorer le fonctionnement du SPC vis-à-vis des adhérents, rappelle le président réélu. Avec l’ancien statut, on ne pouvait pas accueillir les communautés de communes : Hava’i est la première adhérente et peut-être que d’autres vont nous rejoindre. C’est vrai qu’au départ, il y a eu des cafouillages, mais lors du vote du comité syndical, 95% ont voté favorablement au changement ». Et pour calmer les débats, certaines choses n’ont pas changé : toutes les communes ont gardé deux places au conseil, les intercommunalités n’en auront pas davantage. Et le développement économique, qui ne fait à l’heure actuelle, même pas partie des compétences communales, n’a pas été inscrit dans les missions du SPC.

C’est aussi la « manière de faire » qui est mal passée pour certains tavana. Pour s’ouvrir aux intercommunalités, le SPC, plutôt que de dissoudre et de recréer une structure, a utilisé une disposition méconnue du CGCT. La comcom Hava’i, elle aussi présidée par Cyril Tetuanui, a changé ses propres statuts pour adopter des compétences déjà attribuées au SPC et l’a donc, de fait, intégrée au nom de ses communes membres. La législation nationale prévoit dans ce cas-là un basculement automatique du statut de « Syndicat intercommunal à vocation multiple » à « Syndicat mixte fermé », qui accepte, donc, les intercommunalités. Une opération juridiquement technique, donc, que certains ont estimé mal expliquée ou malvenue à un an des municipales. Et qui a même attisé quelques soupçons, vu le cumul de fonctions du président des deux structures.

En 2026, « il y aura sûrement plusieurs candidatures »

« Il y a eu des incompréhensions » confirme Ernest Teagai, maire de Tatakoto, et qui a lui-même proposé la candidature de Tahuhu Maraeura dans le scrutin de ce matin. Le fait que cette proposition émane d’un élu Tavini n’a échappé à personne, mais l’un comme l’autre se défendent d’un « jeu politique » : « Tahuhu, c’était le candidat des tavana des Tuamotu, pas du Tapura ou du Tavini », insiste Ernest Teagai. Reste qu’à un peu plus d’un an des municipales, ce vote pose beaucoup de questions sur le suivant. Cyril Tetuanui refuse de préciser s’il sera de nouveau candidat au SPC en cas de réélection dans sa commune de Tumara’a en 2026. Ses condamnations judiciaires pourraient jouer : en février, il a écopé de six mois de prison ferme et deux ans d’inéligibilité dans plusieurs affaires liées à son mandat de maire, qui seront étudiées en appel dès ce mois de mars. Et si l’élu Tapura, critiqué par certains dans ses méthodes, était de nouveau candidat, il fera quoiqu’il arrive face à de la concurrence.

Certains tavana ont en effet déjà été courtisés, ces derniers mois, pour prendre sa place au SPC. Notamment le maire de Punaauia Simplicio Lissant. « Je le reconnais. Même au début de la mandature, il avait été question que je me présente, mais je voulais mettre en avant la sagesse : j’étais un nouveau maire, et j’avais des priorités dans ma commune, explique-t-il. Là, je suis premier vice-président, je suis avec cette équipe ces dossiers, j’en porte certains. Donc pour moi c’était cohérent de terminer cette mandature. Il reste un an, et c’est en 2026 qu’on rebattra les cartes. Il y aura sûrement plusieurs candidatures ».

Rendez-vous en 2026, donc. D’ici là, c’est un nouveau bureau qui gèrera le Syndicat de promotion des communes. Si le président et le premier vice-président ne changent pas, Woullingson Rafaure (Maupiti) a été nommé deuxième vice-président et Tahuhu Maraeura (Rangiroa) troisième vice-président « sur proposition de Cyril Tetuanui ».