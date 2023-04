Damien Troquenet remporte le trail Aito Sport

1’02’’41, c’est le temps qu’il a fallu à Damien Troquenet pour parcourir les 12km du trail Aito Sport samedi. Il est suivi de Thomas Lubin et Cédric Wane. Chez les femmes, c’est Pauline Moreau qui prend la première place en 1’28’’03. Côté marcheurs, c’est Sébastien Gobert qui s’adjuge la première place en 44’14 ».

Pour ce trail entre la boutique Aito Sport et l’église Maria No Te Hau en passant par la croix de la Mission, ou la marche de 5km qui était également proposée par les organisateurs, 284 participants se sont présentés samedi matin.

Damien Troquenet, qui en 2022 avait pris la deuxième place derrière Thomas Lubin, a inversé les rôles dans cette sixième édition et distancé son rival sur la fin de la course, à 27 secondes près. Cédric Wane, qui menait au départ, termine troisième ave un peu plus de trois minutes de retard sur le vainqueur.

Chez les marcheurs, qui concouraient tous ensemble, c’est Sébastien Gobert qui remporte la première place en 44’14’’. La première marcheuse, Christelle Faatoa, affiche un chrono de 49’22’’.