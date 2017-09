Dany Boon à To’ata en avril 2018

A l’invitation de SA Productions et RADIO 1, Le chti’mi préféré des français sera le 14 avril prochain à To’ata pour présenter son spectacle « Dany de Boon des Hauts-de-France ». L’humoriste, acteur et réalisateur fêtera en décembre prochain ses 25 ans de scène à l’Olympia.

Il est celui qui a mis le Nord et les ch’tis à la mode, Dany Boom, sera bien loin de son « pays » natale le 14 avril prochain puisqu’il sera sur la scène de To’ata pour son spectacle « Dany de Boon des Hauts-de-France ». Quelques mois avant, en décembre, Dany Boom célébrera ses 25 ans de scène à l’Olympia. Voilà plus de cinq ans que le « ch’ti biloute » préféré des français n’était pas remonté sur scène. Dany Boon a enchainé les succès comiques au cinéma avec « Bienvenue chez les ch’tis » ou plus récemment « Raid dingue ». L’humoriste, acteur, réalisateur, fait son grand retour sur scène avec un spectacle mêlant ses sketchs cultes, comme celui du k-way, mais aussi des nouveautés toujours basés sur sa diction particulière, sa gestuelle unique et ses grimaces inimitables. Le tout mis en scène par la non moins célèbre et drôle, Isabelle Nanty.