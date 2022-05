De Forest Whitaker à Hazanavicius : coup d’envoi de la 75e édition du Festival de Cannes

Une star hollywoodienne, Forest Whitaker, puis une comédie de zombies déjantée signée du réalisateur de « The Artist », Michel Hazanavicius : ce mardi soir s’ouvre la 75e édition du Festival de Cannes, entre 7e art, stars et ombre de la guerre en Ukraine. C’est l’acteur français Vincent Lindon qui présidera le jury.

Une star hollywoodienne, Forest Whitaker, puis une comédie de zombies déjantée signée du réalisateur de The Artist : coup d’envoi mardi soir du 75e Festival de Cannes, une édition entre 7e art, stars et ombre de la guerre en Ukraine. En matinée, le tapis rouge de cette 75e édition a été déroulé sur les célèbres marches. Juste à temps pour accueillir stars et festivaliers, ainsi que les membres du jury, présidé par l’acteur français Vincent Lindon, qui ont pris leurs quartiers cannois dès lundi soir.

Une cérémonie d’ouverture présidée par Virginie Efira

Les influenceurs seront nombreux cette année, notamment ceux du réseau social TikTok, nouveau partenaire du festival, mais privés de leur smartphone sur le tapis rouge, étiquette oblige… À 19 heures, la cérémonie d’ouverture sera présidée par Virginie Efira – attendue également à l’écran pour son rôle de survivante d’un attentat dans Revoir Paris. Ancienne animatrice de télévision, l’actrice a prévenu lundi qu’elle ne s’interdirait « pas de faire rire », lors de l’évènement retransmis sur France 2, et par Brut. « Je vais essayer de faire court », a-t-elle promis.