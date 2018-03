De nouvelles places disponibles pour Jarry

Alors que le spectacle de l’humoriste Jarry vendredi soir sur le Motu de l’Intercontinental affiche complet depuis plusieurs jours, Radio 1 et SA Production ont ouvert à la billetterie de nouvelles places debout.

