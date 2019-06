Décès de Coco Mamatui

Le célèbre chanteur et compositeur Coco Mamatui est décédé ce samedi matin à l’âge de 81 ans. Son corps sera exposé ce soir à partir de 17h dans le hall de la mairie de Faa’a, sa ville. Le maire Oscar Temaru, son conseil municipal et l’ensemble des agents communaux ont adressé leurs plus sincères condoléances aux proches et à la famille de Coco Mamatui : « Sa voix restera à jamais gravée dans la mémoire des Polynésiens. »

Le président Edouard Fritch et son gouvernement ont également adressé un message de condoléances à la famille et aux proches de Coco Mamatui, saluant « un grand homme, mais qui a toujours su rester modeste. » « Ils saluent également la mémoire d’un grand artiste, auteur et compositeur de nombreuses chansons, encore fredonnées par les jeunes générations. Au travers des paroles de ses chansons, nous voyons en lui un homme de grande profondeur d’âme et d’esprit. Nous saluons également la mémoire de cet homme engagé auprès de Dieu, » indique un communiqué de la présidence.

Dans un message de condoléances, le président de l’assemblée de la Polynésie Gaston Tong Sang rappelle le parcours de Coco, « né le 20 mai 1938 à Pā’ōfa’i, ou, comme il aimait à le rappeler, à la limite entre Papeete et Faaa. Auteur-compositeur et chanteur depuis son plus jeune âge, il a vécu pendant près de 20 ans à Hawaï et au Colorado avant de revenir s’installer en Polynésie Française où il dispensera, pendant de nombreuses années, des cours de musique et de chant aux élèves du collège Notre Dame des Anges de Faaa. Les célèbres chansons et mélodies populaires de Coco Mamatui font de lui un personnage incontournable de la scène musicale et artistique polynésienne. Ses qualités artistiques le conduiront même à contribuer à la composition de l’hymne territoriale ‘Ia ora ‘o Tahiti Nui . Homme de foi, Coco Mamtui était également très engagé dans la vie de la communauté catholique à laquelle il a consacré une grande partie de sa vie et pour laquelle il a composé et mis en musique de nombreux cantiques. »