Mana Honu, la nouvelle mascotte de la lutte anti-plastique

L’association Te Mano O Te Moana a présenté hier, à l’occasion de la Journée mondiale de l’océan, la mascotte de son nouveau projet de sensibilisation sur la pollution plastique. « La tortue sage » dessinée par José Marquez vise à sensibiliser petits et grands sur l’impact des déchets plastiques responsables de sévères dégâts sur de nombreuses espèces et d’espaces naturels terrestres et marins. Grâce à son slogan, « Aita te pehu ! » (« Non aux déchets ! »), elle promeut l’adoption de gestes éco-responsables, sans utilisation de plastique.

« La création de Mana Honu répond à une urgence environnementale : les contenus stomacaux de la majorité de nos tortues décédées contiennent du plastique, et nous sommes confrontés au quotidien aux conséquences de cette pollution sur l’environnement. À ce rythme, il est estimé qu’en 2050, nous trouverons plus de plastique que de poissons dans les océans ! »

Posters, bandes dessinées, jeux des 7 familles, campagnes d’affichage, origami : Mana Honu accompagnera les populations locales pour leur montrer les dégâts du plastique et leur expliquer les bons gestes à adopter.

Ce projet a été rendu possible par de multiples partenariats avec la Fondation Prince Albert II de Monaco, Jean-François Clervoy et Frank Lehot, Vilebrequin, Univairmer, InterContinental Moorea Resort & Spa et le Syndicat FENUA MA.