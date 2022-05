Découvrez la composition du premier gouvernement d’Élisabeth Borne

Le premier gouvernement de la Première ministre Élisabeth Borne a été annoncé ce vendredi après-midi par le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler à l’Élysée. Plusieurs ministres du premier quinquennat d’Emmanuel Macron conservent leurs postes, mais la liste réserve quelques surprises.

Après plusieurs jours de suspens, le premier gouvernement d’Élisabeth Bornee a été révélé vendredi après-midi par le secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler. Au total, 17 ministres -14 hommes et 13 femmes, six ministres délégués et quatre secrétaires d’État ont été appelé. Ce nouveau gouvernement, qui doit se réunir en Conseil des ministres lundi, mènera la bataille des législatives des 12 et 19 juin, qui pourrait donner lieu à une autre vague de nominations.

Bruno Le Maire a été nommé numéro 2 du gouvernement d’Élisabeth Borne dans lequel il a été reconduit comme ministre de l’Économie et des Finances. Autres ministres régaliens reconduits dans leurs fonctions, Gérald Darmanin a été confirmé à l’Intérieur et le Garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti va poursuivre à la Justice, a précisé le secrétaire général de l’Élysée.

L’ancienne ministre chiraquienne Catherine Colonna, qui était jusqu’alors ambassadrice de France au Royaume-Uni, a été nommée vendredi ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, a informé l’Élysée.

Pap Ndiaye nommé à l’Éducation nationale

L’historien Pap Ndiaye a été nommé ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, en remplacement de Jean-Michel Blanquer resté cinq ans à la tête de la rue de Grenelle. Cet universitaire français de 55 ans, spécialiste de l’histoire sociale des États-Unis et des minorités était jusqu’ici à la tête du Musée national français de l’histoire de l’immigration. L’école est l’un des trois grands chantiers du nouveau quinquennat d’Emmanuel Macron.

Amélie de Montchalin et Agnès Pannier-Runacher ont été nommées vendredi respectivement ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires et ministre de la Transition énergétique, deux chantiers prioritaires de la nouvelle Première ministre. Elles étaient respectivement ministre de la Transformation et de la Fonction publique et ministre de l’Industrie dans le gouvernement sortant de Jean Castex.

Du mouvement au sein des anciens ministres

Sébastien Lecornu (ex-Outre-mer) décroche pour sa part les Armées en remplacement de Florence Parly. Marc Fesneau (ex-Relations avec le Parlement) ira à l’Agriculture, son prédécesseur Julien Denormandie ayant indiqué vouloir désormais se consacrer à sa famille. Brigitte Bourguignon (ex-Autonomie) prend du galon en allant à la Santé, tandis que le ministère du Travail échoit à Olivier Dussopt (ex-Budget), avec la réforme des retraites en toile de fond.

Figure de la gestion de la crise Covid, Olivier Véran prend en charge les Relations avec le Parlement, tandis que Gabriel Attal est envoyé aux Comptes publics. Olivia Grégoire lui succède au porte-parolat. Clément Beaune, ministre délégué chargé de l’Europe, conserve ses fonctions, ainsi que Franck Riester, ministre délégué chargé du Commerce extérieur et de l’Attractivité.

Abad ministre des Solidarités

Parmi les entrants politiques, l’arrivée de Damien Abad focalise l’attention et traduit la poursuite de la fracturation de la droite par Emmanuel Macron. Ancien patron des députés LR, qui a a claqué cette semaine la porte de son parti, obtient un ministère des Solidarités, de l’autonomie et des personnes handicapées.

Proche d’Édouard Philippe, le maire d’Angers Christophe Béchu est nommé ministre délégué en charge des collectivités territoriales.

Des marcheurs récompensés

Quelques marcheurs historiques sont récompensés, au premier rang desquels le patron du parti Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la fonction publiques, la présidente de la Commission des Lois de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet, promue aux Outre-mers, ou encore Amélie Oudéa-Castera, ancienne DG de la Fédération de tennis (FFT), qui accède aux Sports.

Rima Abdul Malak, conseillère culture d’Emmanuel Macron, a été nommée vendredi ministre de la Culture en remplacement de Roselyne Bachelot. La présidente de l’Université Paris-Saclay, Sylvie Retailleau prend la tête de l’Enseignement supérieur et la Recherche, et la magistrate Isabelle Rome sera chargée de l’égalité femmes-hommes.

En partenariat avec Europe 1.