Découvrez l’Aremiti 6 avant sa mise en service

L’Aremiti 6 a été baptisé ce jeudi après-midi, et débutera ses rotations dès lundi. Construit par le même chantier naval que l’Aremiti 5, il lui ressemble beaucoup. Mais ce nouveau catamaran promet de faire le trajet en 25 minutes seulement, embarquement et débarquement compris.

Quinze minutes seulement pour effectuer la traversée Tahiti-Moorea de passe à passe, 25 minutes embarquement et débarquement compris, c’est la promesse de l’Aremiti 6 qui entre en service dès lundi matin. Une rapidité due, d’une part, à de meilleures performances, car l’Aremiti 6 a même atteint une vitesse de 36 noeuds lors de la phase de test. Et d’autre part, le fait que le navire n’ait la capacité d’embarquer que 5 voitures ou 25 deux-roues réduit considérablement les temps d’embarquement et de débarquement, tout comme les larges portes latérales par lesquelles les passagers entreront et sortiront.

Le navire a été construit par les chantiers naval Austal, aux Philippines. Le capitaine, Abel Hauti, l’a convoyé depuis Cebu en trois semaines, via la Papouasie-Nouvelle Guinée, les îles Salomon, Fidji, et les îles Cook. L’aménagement intérieur est très semblable à celui de son prédécesseur, mais avec quelques variantes, comme ce salon où l’on trouve des tables qui peuvent accueillir 8 personnes.

Quant à l’Aremiti 5, il sera mis en vente. L’armateur indique que ce genre de navire est très demandé, et n’envisage pas de souci particulier sur ce plan.