Départ du vice-recteur Philippe Couturaud

Françoise et Philippe Couturaud, Edouard Fritch et Christelle Lehartel ©CP/Radio1

Philippe Couturaud, vice-recteur de la Polynésie française, quitte ses fonctions mardi, avant de quitter la Polynésie qu’il connaît depuis l’enfance, pour prendre sa retraite. Vendredi soir, une réception était organisée au Lycée hôtelier de Tahiti durant laquelle le président Édouard Fritch l’a décoré dans l’ordre de Tahiti Nui. Le nom de son remplaçant, qui devrait arriver à Tahiti début novembre, n’est pas encore connu.

Devant un parterre qui réunissait de très nombreux représentants des services de l’État, de l’Éducation à la Justice en passant par l’armée, et du Pays, le vice-recteur Philippe Couturaud, en poste depuis 2017, a célébré son « inscription dans le grand livre de la dette publique, » selon sa propre formule humoristique, après 43 ans dans l’Éducation nationale. Il part à la retraite, arborant désormais au revers de sa veste l’insigne de l’ordre de Tahiti Nui, qu’il est le premier vice-recteur à recevoir.

Au fil des discours du président du Pays (lire ci-dessous), du secrétaire général du vice-rectorat Stéphane Leray, et de Philippe Couturaud lui-même, les invités ont pu revisiter sa longue carrière, et surtout le travail fourni ces dernières années en Polynésie. Parmi les réalisations dont il s’est dit le plus fier : l’installation du cycle 3 (entre le CM1 et la 6e, ndlr) dans les écoles, un dispositif expérimenté depuis la rentrée 2018, la valorisation des Centres des jeunes adolescents avec la création de passerelles vers les lycées professionnels; la mise en place de classes préparatoires d’excellence, en lien avec Lyon, Bordeaux et Paris; et la création des certificats d’aptitude polynésiens ainsi que des deux diplômes du Centre des métiers d’art, reconnus au niveau national.

