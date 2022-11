Pour proposer des téléphones portables et des tablettes aux personnes en difficulté, une collecte est mise en place jusqu’au 9 décembre. Il suffit de les déposer dans la quarantaine de « boites solidair’ess » pour qu’ils soient réparés ou totalement reconditionnés par la Fondation Agir contre l’Exclusion (FACE).

À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 9 décembre, à Tahiti et Moorea, vous verrez apparaitre dans certains établissements scolaires et des agences de la Banque de Polynésie et de la Socredo, une quarantaine de « boites solidair’ess ». « Ess » pour économie solidaire et sociale, dont novembre est le mois.

Il s’agit de recueillir des téléphones portables et des tablettes qui seront reconditionnés par l’atelier dédié de la Fondation pour Agir contre l’exclusion (FACE), qui s’est déjà fait connaître pour ses ordinateurs reconditionnés, donnés par des entreprises et des administrations. Ces appareils seront revendus à tout petits prix, entre 500 et 2 000 Fcfp, à des personnes démunies. On écoute Florence Rallo, de la fondation FACE

FACE va donc récupérer vos mobiles et tablettes pour les reconditionner dans cet atelier qui forme chaque année une dizaine de techniciens en cours de réinsertion. L’opération est montée conjointement avec la Casden et la MGEN, la mutuelle de l’éducation nationale qui s‘implique ainsi, en Polynésie comme en métropole, dans le mois de l’économie sociale et solidaire. Il est également possible de déposer vos appareils directement à la MGEN, rue Paul Bernière à Pirae.