Dépressif, fêtard et coûteux : vers un divorce imminent entre Neymar et le Paris Saint-Germain ?

Le PSG n’y arrive plus après avoir subi trois défaites de suite, dont celle face au Bayern Munich en huitièmes de finale aller de Ligue des champions, ce qui ne va pas arranger le cas de Neymar. Dépression, fêtes nocturnes, baisse de régime, depuis son retour du Mondial 2022, l’attaquant Brésilien semble s’être mis ses dirigeants à dos.

Le PSG est dans la tourmente, Neymar aussi. Attendu par les supporters face au Bayern en l’absence de la star Kylian Mbappé, le Brésilien a incarné l’actuelle faillite du club parisien. Impuissant et sans motivation apparente, Neymar n’a pas permis au Paris Saint-Germain d’éviter la défaite dans ce match huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Un manque de combativité qui pourrait entraîner son départ du PSG à l’été prochain.

Depuis la Coupe du monde de football 2022 au Qatar et l’élimination surprise du Brésil en quarts de finale face à la Croatie aux tirs au but, l’attaquant phare de la Seleção traverse une période particulièrement difficile marquée par une baisse de régime sur le plan sportif. Une situation sportive résumée par Nabil Djellit dans l’émission Europe 1 Sport (tous les soirs de 20 heures à 23 heures) : « On a retrouvé le mauvais Neymar, le Neymar qui déprime« . Il est lourd. Samedi, il joue à la baballe. Au lieu d’accompagner les autres, il essayait de forcer pour montrer qu’autour de lui c’était insuffisant. Lui, il a une forme de dépression post-Coupe du monde. »

Fêtes dans sa maison

Et pour faire passer son spleen hivernal, Neymar n’a rien trouvé de mieux que de faire la fête au point d’excéder son voisinage. Résident de Bougival, une petite commune de 8 790 habitants dans les Yvelines, le Brésilien organiserait régulièrement des fêtes dans sa villa de cinq étages. Plusieurs plaintes auraient été déposées par ses voisins pour tapage nocturne. Dernière soirée en date, son anniversaire. Neymar aurait fêté ses 31 ans jusqu’au bout de la nuit.

Une ambiance qui contraste avec celle du Neymar dans les vestiaires du Paris Saint-Germain. Mais cette hygiène de vie ne peut qu’enfoncer un peu plus la star Brésilienne. Mardi soir, juste après la défaite face au Bayern Munich en Ligue des champions, Kylian Mbappé a pris la parole au micro de Canal+ : « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé« , a-t-il souligné, invitant implicitement ses coéquipiers à bien se reposer et bien dormir avant le match retour du PSG à Munich. L’international tricolore laisse donc planer l’idée d’un manque d’engagement et de sérieux au sein du groupe sans toutefois nommer qui que ce soit.

Le Qatar n’en voudrait plus

Le comportement de Neymar agace les joueurs mais aussi les dirigeants du PSG. Samedi dernier, la star de 31 ans a été au cœur d’un clash dans le vestiaire avec Luis Campos, le conseiller football du club de la capitale. Après la défaite en championnat face à Monaco (3-1), le dirigeant aurait reproché à Neymar son manque de combativité sur le terrain. Présent en conférence de presse lundi dernier, le numéro 10 brésilien a confirmé avoir été « en désaccord » avec certaines personnes suite à la défaite à Monaco.

Luis Campos souhaiterait ainsi voir Neymar partir à l’été prochain, tout comme les investisseurs qataris. Mais ce départ forcé s’annonce plus compliqué que prévu pour le Qatar puisque le brésilien a levé son option pour prolonger jusqu’en juin 2027 avec le club parisien. Autre facteur qui vient compliquer la situation, son salaire de 36 millions d’euros par an qu’aucune autre équipe actuelle ne serait en mesure de surenchérir. Entre Neymar et le PSG, le divorce attendu devra donc passer par la négociation. D’ici là, Neymar parviendra-t-il à retrouver le niveau qui l’a vu éclore ?

En partenariat avec Europe 1.