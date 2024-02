Dépression Nat : les écoles fermées ce mercredi dans les îles de la Société

Nat poursuit sa route vers les îles de la Société, placées en pré-alerte cyclonique ce mardi. La dépression tropicale devrait souffler dans le Sud des Raromatai mercredi avant de passer au plus près Tahiti et Moorea très tôt jeudi matin. Des vents atteignant 130 km/h en rafales sont attendus sur Tahiti, accompagnés d’une houle de près de 5 mètres. Le Haut-commissariat a d’ores et déjà annoncé la fermeture des établissements scolaires des îles de la Société pour la journée de mercredi, et pourrait prendre d’autres mesures de restriction d’activités dans les heures à venir.

Les îles du Vent et les îles Sous-le-vent sont désormais placées en pré-alerte cyclonique, a annoncé ce mardi après-midi le Haut-commissariat lors d’un point presse, en présence des représentants du Pays, de la protection civile, et de Météo France. Première décision de la cellule de crise mise sur pied ces dernières heures : la fermeture de tous les établissements scolaires et universitaires des îles Sous-le-vent et des îles du Vent pour la journée de mercredi. Cette mesure doit permettre à « tous les services publics de se concentrer sur le passage » de la dépression Nat et inciter la population à « prendre ses dispositions » pour se préparer à des vents violents et des pluies importantes. C’est ce qu’explique Émilia Havez, directrice de cabinet du Haut-commissaire Éric Spitz qui était retenu à Rurutu ce mardi :

Classée depuis ce mardi matin « dépression tropicale forte », Nat était située, dans l’après-midi, à moins de 600 kilomètres à l’Ouest de Tahiti. Les prévisions de trajectoire de Météo France – forcément incertaines en matière de dépression – entrevoient désormais un passage du phénomène au large des Raromatai mercredi matin avant de passer au plus près de Tahiti et Moorea dans la soirée. Ses effets pourraient être ressentis dès demain sur les îles du Vent, mais la phase la plus critique est prévue jeudi matin. Des vents de 90 km/h en moyenne sont attendus, pouvant atteindre « 110 à 130 km/h en rafale ». Le directeur de Météo France Philippe Freyssinet confirme également que la dépression pourrait entraîner des cumuls de précipitation importants mais surtout une forte houle pouvant atteindre 5 mètres sur les côtes tahitiennes.

À en croire la trajectoire tracée ce mardi après-midi par Météo France, Nat devrait ensuite longer l’archipel des Tuamotu par le Sud, soufflant notamment, dans la nuit de jeudi voire vendredi matin sur Anaa ou Hao. Des atolls qui ne sont placées pour l’instant qu’en mise en garde, et qui pourraient passer en phase de préalerte d’ici demain.

L’échelle cyclonique pourrait aussi évoluer rapidement dans les îles de la Société. Le Haut-commissariat, qui scrute les mises à jour de prévision de Météo France, n’écarte pas la possibilité de restreindre davantage l’activité et les transports à Tahiti, Moorea et les Raromatai dans les prochaines heures. Ou d’étendre les fermetures d’établissements scolaire à la journée de jeudi. Le mort d’ordre est quoiqu’il arrive donné : l« vigilance » généralisée. La population est invitée à éviter toutes activités à risque.