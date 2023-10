Dernières rencontres à New York pour le président et le Tavini

Après une rencontre avec le représentant de la France à l’ONU, Moetai Brotherson a assisté aux interventions des pétitionnaires du FNLKS devant la 4e Commission et va soutenir leur recours contre le 3e référendum calédonien devant la Cour internationale de justice. Il a également rencontré, en compagnie d’Oscar Temaru et d’Antony Géros, le représentant permanent de l’Azerbaidjan qui préside le mouvement des Non-alignés, dans lequel la Polynésie souhaite devenir observateur.

Dans un communiqué, la présidence fait le point sur les rencontres qui ont suivi les interventions polynésiennes devant la 4e Commission de l’ONU. La première, mercredi, avec l’ambassadeur de France aux Nations-Unies, s’est tenue en présence du député Steve Chailloux. Dans une langue du bois dont on fait les chèques, la présidence qualifie de « dialogue » la brève et sèche apparition de la France devant la commission, un « dialogue », donc, « qui doit dorénavant être consolidé ». Le président du Pays, lui, réitère qu’il « souhaite que le processus de décolonisation se fasse avec la France, sous l’égide de l’ONU » alors que Nicolas de Rivière n’a laissé aucun doute sur la position de Paris : l’ONU n’a rien à faire dans cette discussion, surtout pas lorsqu’il s’agit de la souveraineté de la France, « avec laquelle nous ne saurions transiger ». Le communiqué rappelle que Moetai Brotherson et les députés auront bientôt un « agenda chargé, concernant les réformes constitutionnelles en cours de discussion. » Là encore, l’espoir de Tematai Le Gayic de voir le Parlement français étudier sa proposition de loi sur l’instauration d’une citoyenneté ma’ohi a été quasiment réduit à néant par les déclarations d’Emmanuel Macron, fin juillet.

La délégation polynésienne a aussi rencontré Rock Wamytan et le ministre calédonien Mickael Forrest, et la signature avant la fin de l’année d’une convention de coopération économique entre la Polynésie et le Caillou.

Une rencontre a également été organisée avec Ilana Seid, représentante aux Nations unies de Palau, qui préside actuellement le groupe des Petits états insulaire en développement du Pacifique : « La constitution anti-nucléaire de l’État insulaire de Palau (associé aux États-Unis, ndlr), mais aussi son organisation fédérale, a particulièrement intéressé le président. » Pour mémoire, Palau est composé de pas moins de 16 « états » pour un total de 18 000 habitants.

Enfin, en compagnie d’Oscar Temaru et de Tony Géros, Moetai Brotherson a rencontré le représentant permanent à l’ONU de l’Azerbaïdjan, qui préside depuis 2019 le mouvement des Non-alignés : « Le Tavini Huiraatira souhaiterait obtenir le statut d’observateur à l’instar du FLNKS. »

Avec communiqué