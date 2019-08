Des clips pour sauver des vies

Ce vendredi, Édouard Fritch accompagné du haut-commissaire Dominique Sorain et des autorités judiciaires se sont rendus au lycée professionnel de Faa’a pour le lancement d’un jeu concours intitulé « Comment sauver des vies sur la route ». Une initiative du Pays et de l’État pour réduire le taux de mortalité sur les routes.

L’année 2018 a été une année particulièrement noire avec 36 décès sur les routes polynésiennes. Un nombre en augmentation par rapport à 2017. Pour l’heure 25 décès ont été enregistrés sur l’année en cours.

Pour limiter le nombre d’accidents mortels, l’État et le Pays se sont associés pour organiser le concours « Comment sauver des vies sur la route ». Son principe est simple. À travers des clips vidéo les participants devront faire passer un message. Que ce soit par le biais d’un sketch, d’une chanson ou d’un court métrage, le principal est que le média suscite une prise de conscience de la part des usagers de la route, jeunes et moins jeunes. L’objectif étant qu’il y ait une prise de conscience collective de ce fléau.

Les autorités de l’État et du Pays ont échangé et débattu avec les lycéens d’autant plus attentifs que leur établissement a été touché dernièrement par un drame de la route. Tinau, élève en bac pro carrosserie avait été fauché à vélo à Paea.

Pour le haut-commissaire Dominique Sorain, il est « important et primordial d’impliquer la jeunesse dans ce concours. Sur les 36 morts en 2018, 18 avaient moins de 25 ans ».

Édouard Fritch, de son coté, s’est montré virulent à l’égard des chauffards responsables d’accidents. Il étudie la possibilité que ceux-ci portent plus de responsabilité quant à la prise en charge des victimes.

Pour sensibiliser la jeunesse, des personnalités du Pays, comme Miss Tahiti, Matahari Bousquet, et plusieurs sportifs comme Kévin Céran-Jérusalémy, ont accepté de porter des messages de prévention qui seront diffusés dans les médias.

Pour participer au concours, rendez vous sur le site du haut-commissariat de la République ou sur sa page FaceBook.