Météo France a appelé à la vigilance jusqu’à dimanche, alors qu’un épisode de très forte houle de sud-ouest arrive sur les Australes ce vendredi et devrait toucher la Société à partir de samedi.

Il s’agirait d’un « épisode précoce de très forte houle » et d’après Météo France, il devrait durer trois jours à compter de ce vendredi. Les îles des Australes seront le premières concernées par cette « très forte houle énergétique de Sud-Ouest » : la nuit prochaine, Rapa devrait connaître des creux atteignant 6 mètres et le Nord de l’archipel sera touché par des vagues de 5 mètres selon les prévisionnistes. La Société, les Tuamotu et les Gambier ne seront pas épargnés : la houle devrait y atteindre 4 mètres à 4m50 à partir de samedi après-midi, avec des « déferlantes ponctuelles de plus de 7 mètres » attendues sur les récifs et côtes exposés des îles.

Météo France pointe qu’il s’agit de valeurs « remarquables, voire exceptionnelles pour la saison », ce genre d’épisode survenant la plupart du temps lors de l’hiver austral. « Les lagons exposés feront l’objet d’une élévation importante du niveau de la mer, et de forts courants s’établiront aux abords des passes précise le service météorologique. Enfin, des submersions littorales sont à craindre sur les parties exposées des façades Sud et Ouest des îles ». Les phases de pleine mer seront les plus dangereuses : samedi midi aux Australes, dans la nuit de samedi à dimanche à la Société, ou dimanche midi aux Gambier.