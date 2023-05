Des fleurs, des plantes, et beaucoup de cocos aux Floralies 2023

La grande fête de l’horticulture fera de nouveau pousser ses stands dans les jardins de la mairie de Punaauia, du 1er au 13 juin. Cette 13e édition sera aussi l’occasion de décerner les prix du Ha’ari Contest, qui veut mettre en valeur les différentes variétés de cocotiers, plantés au centre des Floralies 2023. Le service de l’Artisanat traditionnel se joint au mouvement pour faire la promotion des ‘ete et du ni’au comme alternative au plastique.

C’est reparti pour les Floralies. La 13e édition sera lancée le jeudi 1er juin dans les jardins de la mairie Punaauia, avec toujours l’ambition de réunir et de mettre en avant les horticulteurs du fenua. « C’est vraiment le seul évènement qui permet de mettre en valeur, appuie Patricia Hoata, présidente de la fédération Hei tini rau. C’est leur fête à eux, en quelques sortes ». Plus de 120 exposants sont attendus pour cet évènement toujours aussi populaire : 8 000 visiteurs l’année passée, « et on veut toujours faire plus ». Pour cette nouvelle édition, ça n’est pas une fleur, mais une plante qui a été choisi comme thématique décorative : le cocotier. Chaque exposant a été invité à mettre en avant ses plus belles variétés, mais aussi les très nombreux produits issus des cocoteraie. Et c’est bien le ha’ari qui habillera cette année les allées des Floralies :

« Contest » autour du coco

Ce thème, il a été initié avant tout par la Chambre d’agriculture et de la pêche lagonaire (CAPL), qui est, depuis les débuts des Floralies, aux côtés de la Fédération Hei tini rau pour l’organisation. Il s’agit toujours pour l’établissement de valoriser le secteur de l’horticulture, très important économiquement au fenua et en plein développement, notamment chez les jeunes, mais aussi de faire ressortir le savoir-faire des cultivateurs de coco. C’est un peu l’idée du Ha’ari Contest, lancé en décembre dernier, et dont les résultats doivent être annoncés pendant cette 13e édition des Floralies, le 4 juin. Les participants étaient appelés à soumettre leur plus belles variétés, classées en fonction de leur rendement d’amande – une caractéristique qui intéresse au plus haut point l’agro-transformation ou la cosmétique – de la longueur de leur fibre – toujours très utile dans l’artisanat ou la construction – ou encore par l’originalité de leur coco… Une vingtaine de variétés ont ainsi été réceptionnées, et sont actuellement prises en charge et examinées par les spécialistes de la CAPL, qui recense depuis longtemps la centaine de variétés de cocotier existantes au fenua. Les plus intéressantes de ce concours « seront collectées par les techniciens de la Direction de l’agriculture, mises en pépinière et distribués aux professionnels pour optimiser et diversifier leur production », précise-t-on à la chambre.

Le ni’au, « plus accessible » que le pae’ore

Autre partenaire de ces Floralies, le Service de l’artisanat traditionnel, qui est aussi aux côtés de la CAPL pour son Ha’ari Contest. Dans les jardins de la mairie de Punaauia, le SDA intervient notamment au travers de son opération ‘Ete, qui s’étend pour cette 6e édition à toute une série d’évènements, des marchés du terroir aux foires agricoles en passant par les Matete fenua dans les îles. Et donc aux Floralies, où le service veut, dans un contexte de renforcement des règles de réduction de l’usage du plastique à usage unique, sensibiliser et aider les professionnels à « utiliser des contenants naturels et issus de l’artisanat local ». Agriculture, horticulture, artisanat… « Tous nos secteurs sont liés, c’est normal qu’on soit tous rassemblés sur cet évènement, explique Timeri Izal. La valorisation des ressources, ça se fait par l’artisanat notamment, et on est tous dépendant de l’environnement ». Les visiteurs seront donc encore une fois encouragés à utiliser des paniers végétaux plutôt que des sacs, et notamment des paniers en ni’au, issu des palmes de cocotier. « On a décidé de suivre le Ha’ari Contest et valoriser cette ressources du ni’au, qui est plus accessible que celle du pae’ore, qui subit en plus une pénurie », précise la chargée de développement.

Les Floralies, c’est donc du 1er au 11 juin dans les jardins de la mairie de Punaauia.