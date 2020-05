Des masques chinois à 100 francs bientôt disponibles en pharmacie

Le vice-président Teva Rohfritsch a confirmé, ce jeudi, qu’une partie du stock de masques importés de Chine allait être mise en vente dans les pharmacies. Ces produits à usage unique, placés en PPN, devraient être vendus à 100 francs pièce maximum. Ils doivent permettre à ceux qui ne sont pas encore équipés de masques en tissu de suivre les recommandations sanitaires. Le gouvernement veut en outre mieux contrôler les gels hydroalcooliques mis sur le marché.

1,8 millions. C’était le nombre de masques chirurgicaux qui avait été réceptionnés le 6 avril sur le tarmac de l’aéroport de Faa’a. Un vol cargo d’ATN avait été spécialement affrété pour récupérer à Shanghai cette cargaison alors jugée stratégique dans la lutte contre l’épidémie, et qui s’est ajoutée aux stocks déjà constitués. Plus de trois semaines plus tard, la consommation de masques dans les services d’urgence a été plus faible que prévu, et beaucoup d’inquiétudes sont levées. « Le risque d’une deuxième vague existe toujours », a toutefois dit ce vendredi soir le ministre de la Santé Jacques Raynal. Raison pour laquelle les Polynésiens sont invités, plus que jamais vu la reprise d’activité sur tout le territoire, à respecter les gestes barrières, les distances de sécurité… et à porter des masques dans leur vie professionnelle ou sociale.

Reste à s’en procurer. Le gouvernement qui répète avoir « stimulé » la production au fenua, promeut avant tout le port de masques en tissu, locaux, lavables et réutilisables. Mais, alors que de nombreuses entreprises sont en attente de commandes – le Pays, lui, s’est tourné vers les associations artisanales pour produire 18 000 masques d’ici la mi-mai pour son administration -, certains pourraient avoir des « besoins urgents ». Raison pour laquelle une partie du stock de masques chirurgicaux achetés à Shanghai peut depuis hier être vendue aux grossistes médicaux et aux pharmacies. 3 850 francs la boite de 50 (soit 77 francs le masque) : voilà le tarif de vente par la Direction de la santé, fixé par arrêté. Le produit, qui répond à une norme chinoise plutôt qu’à une norme européenne, a simultanément été placé sur la liste des PPN : les consommateurs pourront, à partir de la semaine prochaine, les acheter à « 100 francs par pièce maximum », a expliqué Teva Rohfritsch. D’après Jacques Raynal, le Pays aura encore en stock, après cette opération, environ un million de masques. Une deuxième vague de vente pourrait être décidée dans une semaine en fonction de la demande.

La DGAE va s’assurer que les gels sont « aux normes et efficaces »

Les pharmacies, comme d’autres commerces, vendent aussi du gel hydroalcoolique, dont une partie est aujourd’hui fabriquée localement. Deux structures ont été agréés par la direction de la Santé pour produire du gel répondant à certaines normes internationales. Mais la Direction générale des affaires économiques craint, semble-t-il, que soient mis sur le marché d’autres produits, à l’efficacité moindre. Des règles de conformité et de responsabilité ont donc été mises en place par arrêté hier. Les fabricants de produits marqués « gel hydroalcoolique » doivent impérativement se plier à certaines normes et à une certaine composition (au moins 60 % d’alcool à 96 %). Et les fabricants de tout autre produit de lavage de mains sans rinçage s’affichant comme efficace dans le cadre de l’épidémie « devront être en mesure de prouver l’efficacité virucide » de leur gel, insiste la directrice de la DGAE, Sabine Bazile. La sanction en cas d’infraction peut atteindre 4 500 000 francs et deux ans de prison.