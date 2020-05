Après un mois au régime sec, Michel Bourez prend sa première vague [vidéo]

Si vous voulez voir 35 secondes de bonheur, regardez cette vidéo de Michel Bourez retrouvant l’océan au lever du soleil.

Jeudi 30 avril, au petit matin, le Spartan s’est remis à l’eau après un mois de confinement, et ça fait plaisir à voir. La vidéo, postée sur sa page Facebook, est accompagnée d’un texte en anglais : « Aujourd’hui est un bon jour. Après un mois enfermés à la maison avec interdiction d’aller à la mer, nous sommes enfin libres de passer un bon moment à l’eau. Plus de quarantaine à Tahiti (pour l’instant). C’était vraiment ma première vague ! Je me suis réveillé super tôt pour devancer tout le monde et pouvoir surfer en solo avant que la foule arrive. Ça a marché ! La sensation en surf est incroyable, mais pouvoir simplement retrouver l’océan n’a pas de prix. J’avais les bras en compote après une heure et demie, alors j’ai décidé de rentrer. Soyez forts les gens, votre tour viendra bientôt. #backinthegame ».