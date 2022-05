Un an après Toxique, l’enquête du consortium Disclose sur les essais nucléaires en Polynésie, une étude de l’un de ses partenaires, l’université de Princeton estime que le nuage de l’essai Sirius de 1966 a particulièrement touché la Presqu’île de Tahiti, et que près de 5 000 personnes des Australes ont été potentiellement contaminées par le tir « Pallas » de 1973. L’essentiel des archives de l’armée sur Pallas reste classifié, ne faisant pas partie des documents récemment ouverts par le gouvernement français.

Plusieurs chercheurs de Princeton, rassemblés autour de Sébastien Philippe, ont continué à modéliser les retombées radioactives des tirs atmosphériques Sirius (1966) et Pallas (1973). Le Commissariat à l’énergie atomique n’avait fait des projections que sur 24 heures, mais cette nouvelle étude l’a fait sur plusieurs jours en s’appuyant notamment sur les données météorologiques. Et découvert deux faits marquants.

D’abord que l’essai Sirius du 4 octobre 1966 a potentiellement « fortement contaminé » l’île de Tahiti 18 heures plus tard, sans que la population n’ait été informée. Le nuage de Sirius est selon les chercheurs le 2e plus contaminant après celui de Centaure, et a particulièrement touché la Presqu’ile – 10 fois plus que Mahina où était située la station du CEA, « qui n’a jamais réévalué les doses reçues par les habitants de Tahiti. Mais il a aussi touché les Tuamotu et les Marquises, puisqu’il s’est étendu jusqu‘à 1 800 km à l’Est de Tahiti. Selon Disclose, le rapport sur ce tir n’est toujours pas libre d’accès.

Autre découverte, celle concernant l’essai Pallas du 18 aout 1973 : selon un document d’archives, les militaires avaient prévu la trajectoire du nuage en direction des Australes, mais « les autorités françaises n’ont pas alerté les habitants pour qu’ils se mettent à l’abri ». Sirius aurait ainsi potentiellement contaminé près de 5 000 habitants aux Australes, et peut-être aussi à Tahiti, puisque l’armée française détectait, quelques semaines après l’essai Pallas, une augmentation du taux d’iode radioactif dans le lait de Tahiti, consommé notamment par les écoliers sous forme de glaces.

« Or, les essais Sirius et Pallas n’ont jamais été considérés comme des accidents nucléaires par l’État français ». Impossible pourtant de réévaluer en détail la contamination : les documents déclassifiés par le gouvernement d’Emmanuel Macron ne couvrent ni 19 73 ni 1974.

Pour retrouver l’enquête de Disclose : https://moruroa-files.org/fr/investigation/moruroa-files