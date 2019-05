Des portraits de Māhū exposés dans une galerie parisienne

Le peintre américain Kehinde Wiley, portraitiste de Barack Obama, expose depuis samedi une série de portraits de māhū à la galerie Templon à Paris. Pour ce projet, l’artiste s’est rendu l’année dernière en Polynésie à la rencontre de la communauté transgenre du fenua. Une des œuvres est déjà vendue.

Plus d’une dizaine de portraits extrêmement réalistes et hauts en couleur de māhū du fenua sont exposés depuis le samedi 18 mai et jusqu’au 20 juillet prochain à la galerie Templon de Paris. À l’origine de ces œuvres, l’artiste américain Kehinde Wiley. Le peintre s’est fait connaitre du grand public en réalisant en 2016 le portrait officiel de l’ancien président américain Barack Obama, portrait estimé à 500 000 dollars. En 2018, Kehinde Wiley s’est rendu en Polynésie afin de rencontrer la communauté transgenre du fenua. L’objet de son exposition est une critique de la vision fantasmée de la Polynésie transporté par les œuvres de Paul Gauguin et un réexamen de l’histoire coloniale de la France, explique l’artiste sur le site de la galerie Templon. Les modèles ont été invités à observer les tableaux de Gauguin afin de réinterpréter les différentes pauses des sujets. Ce projet s’articule également autour d’une installation vidéo, la première pour Kehinde Wiley. Le peintre a ainsi réalisé une série d’entretiens avec de nombreuses personnalités transgenre de Polynésie pour les faire parler de leur expérience personnelle.

On sait déjà qu’au moins une de ces œuvres est déjà vendue.