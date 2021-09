Des renforts aussi pour les sapeurs-pompiers de Polynésie

Quarante-quatre sapeurs-pompiers et militaires de la sécurité civile sont arrivés ce matin pour renforcer les équipes locales de sapeur-pompiers communaux et de vaccination. Ils seront répartis dans les structures de vaccination et les casernes de pompiers de Punaauia, Taiarapu-Est et Teva-i-uta. Leur intervention s’inscrit dans le dispositif de soutien exceptionnel de l’État à la Polynésie française.

Alors que les pompiers polynésiens sont submergés par les prises en charges liées à l’épidémie de variant delta, des renforts sont arrivés ce matin de métropole : sur les 44 personnels, une partie sera répartie entre trois communes dont les représentants étaient présents pour les accueillir. Dix d’entre eux intègrent la caserne de Punaauia pour deux semaines. Cette équipe comprend aussi des militaires de la sécurité civile qui iront renforcer les équipes de vaccination.

Les sapeurs-pompiers sont en première ligne de l’épidémie et comme l’ensemble du système de soin, ne peuvent pas assurer la prise en charge d’autres cas comme il se doit. C’est un des intérêts du confinement et des restrictions sur la vente d’alcool : pour éviter de solliciter les structures de soin suite aux accidents de la route, les soignants appellent à la prudence en toutes circonstances.